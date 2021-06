7 Haziran Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcunu neler bekliyor? 7 Haziran Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları; Haftalık burç, yükselen burç, burç uyumu, burç özellikleri ve günlük astroloji haberleri burçların dikkat etmesi gereken konular ve merak edilenler..

Astroloji nedir?

Astroloji hemen hemen insanlık tarihi kadar eski bir kehanet sistemidir. Her ne kadar son yüzyılda genel Astroloji anlayışı biraz değişmiş ve Astroloji'ye bilimsel bir görünüş verilmeye çalışılmışsa da Astroloji temelde bir kehanet, gelecekten haber verme sistemidir. Geniş anlamdaysa Astroloji insanın evren ve kozmik güçlerle olan ilişkilerini inceleyen, başarı ve başarısızlık oranlarını, hangi konularda şanslı, hangilerinde şanssız olduğunu anlamaya çalışan, hangi dönemlerde ne gibi kozmik etkiler altında kalarak, nelere uygun olduğunu araştıran bir sanattır ve bu sanat, Güneş Sistemi'mizdeki gezegenlerin, uydumuz Ay'ın, Güneş'in,a Güneş Sistemi'mizin çevresinde bulunan takım yıldızların ya da başka bir ifadeyle burçların içindeki haraketlerini ve birbirleriyle olan ilişkilerini inceleyerek çalışan bir sistemdir.



7 Haziran 2021 Pazartesi Günlük Burç Yorumları

7 Haziran 2021 Pazartesi Koç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Koç; olayları kontrol etmekte zorlandığın ve kendi kendini kurban durumuna düşürdüğün bir gün olabilir. Hayal kırıklıklarını aşabilmek için eksiklerini fark etmen ve detaylara gereken önemi göstermen gerekiyor. Düşüncelerinden şüpheye düştüğün için karar almakta ve harekete geçmekte zorlanabilirsin.

7 Haziran 2021 Pazartesi Boğa Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Boğa; bugün özgür düşüncelerinle bireyselleşmek isteyebilirsin. Maddi yaşantında kaynaklarına sahip çıkarak sıcak, güvenli ve korunaklı bir yuva kurma niyetinde olabilirsin. Günlük rutinlerinde ve profesyonel meselelerde yaşadığın problemlere sıra dışı, orijinal çözümler bulabilirsin.

7 Haziran 2021 Pazartesi İkizler Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili İkizler; bugünlerde iş ve sosyal hayatında çok aktif olmana rağmen yaşadığın ikilemler ilerlemeni engelleyebilir. Yakınlarının ihtiyaçlarına karşılık vermeye çalışırken bazı detayları gözden kaçırman karmaşaya yol açabilir. Bugün şartları fazla zorlamamalı, elinden geleni yapıp geri çekilmelisin.

7 Haziran 2021 Pazartesi Yengeç Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yengeç; seni hem zihinsel hem de bedensel olarak zorlayacak bir günde olabilirsin. Bugün yorulsan da karşına çıkacak yeniliklere açık olmalısın. Dünyaya yeni gözlüklerle bakabilir, böylece orijinal, yenilikçi, parlak fikirler üretebilir ve buluşlar yapabilirsin. Bugün ki psikolojik süreci atlatmak için farklı algılama biçimlerine açık olmalısın.

7 Haziran 2021 Pazartesi Aslan Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Aslan; bugün kişisel açıdan önem vermiş olduğun konular seni derinden etkileyebilir. İlerleyen saatlerde küçük kazaların oluşması gibi bir durum söz konusu olabileceği için dikkatli olmalısın. Duygusal konularda hissettiğin güvensizlik nedeniyle huzursuz olabilirsin. Akşamüzeri hareketliliğin artabilir.

7 Haziran 2021 Pazartesi Başak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Başak; bugün Ay Aslan’da ilerlerken bilinçaltındaki düşüncelerin seni yanlış yönlendirebilir. Özellikle yatırımlar konusunda akılcı davranmalısın. Yeni başlangıçlar konusunda ani atılımlardan sakınmalı, sana söylenen her sözü denetimden geçirmeli ve daha sonra karar vermelisin.

7 Haziran 2021 Pazartesi Terazi Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Terazi; bugün kişisel ilişkilerin yeni bir boyut kazanabilir. Karşındaki insan tarafından anlaşılmaya ihtiyacın olabilir ve aranızda oluşabilecek fikir ayrılıklarına karşı hazırlıklı olman gerekebilir. Arkadaşlık ilişkilerinde ise daha güçlü kişilere gereksinim duyabilirsin ve beklentilerini yüksek tutabilirsin.

7 Haziran 2021 Pazartesi Akrep Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Akrep; bugün girişimlerinde fazla ilerleme kaydedemeyebilir ve yaptığın yanlış hesaplardan dolayı planlarını uygulayamayabilirsin. Kendinle ya da ilişki içinde olduğun insanlarla ilgili derin sorgulamalar yapabilir, tutku ve kıskançlıklara yenik düşebilirsin. Duygusal beklentilerin karşındakiler tarafından anlaşılmayabilir.

7 Haziran 2021 Pazartesi Yay Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Yay; bugün zihninde iyinin ve kötünün savaşı hüküm sürerken, insanları kolaylıkla manipüle edebilirsin. Olaylara artık karamsar bir gözle bakmaktan vazgeçip daha pozitif bir bakış açısı benimsemende fayda var. Karşı cins üstünde etkinin yüksek olacağı ve değişen olaylara karşı uyum sağlayabileceğin bir gün olabilir.

7 Haziran 2021 Pazartesi Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak; ailenin finansal kaynaklarında oluşan koşullar gündemini etkileyebilir. Hırsla verebileceğin birtakım kararlardan kaçınmalı, mantıklı ve uyanık olmaya çalışmalısın. Gizli işlerin ya da ilişkilerin cazibesine kapılabilir, hata yapmaya meyilli olabilirsin. Bugün ilişkilerinin hem duygusal hem de finansal boyutu aynı ölçüde önem kazanabilir.

7 Haziran 2021 Pazartesi Kova Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Kova; kendi değerinin bilicinde olarak beklentiye girmeli, iyimserliği fedakârlıktan ayrı tutabilmelisin. Özgüveninin artması ile üzerinde çalıştığın planların da eksik taşları yerine oturabilir ve koşullar lehine dönebilir. Bu aralar özel ilişkilerin ve iş birlikleri seni geleceğe dair umutlandırabilir.

7 Haziran 2021 Pazartesi Balık Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Balık; bugün gelebilecek sürpriz bir haberle plan ve organizasyonlarını tekrar revize etmen gerekebilir. Doğru zamanda yapacağın bilinçli hamlelerle önüne çıkan fırsatları değerlendirme şansın oldukça yüksek ve mantıklı olabilir. Sağlığın konusundaki iyimserliğinin kontrollerini ihmal ettirmesine izin vermemelisin.