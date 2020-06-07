7 Haziran Pazar Korona virüs Türkiye'de Son Durum Vaka ve Ölüm Sayıları kaç? İşte Detaylar

Konut kredisi hesaplama ve yapılandırma, son günlerin en çok gündeme gelen konuları arsında yer alıyor. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın sıfır ve ikinci el konutlar için ayrı ayrı belirlediği faiz oranları için ayrıca peşinat oranı da yüzde 10 olarak belirlendi. Bir diğer merak edilen de daha önce kredi çeken vatandaşlar için yapılandırma çıkıp çıkmayacağı ile ilgili. İşte 2020 Ziraat Bankası, Halkbank, Vakıfbank konut kredisi faiz oranları ve hesaplama