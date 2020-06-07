7 Haziran 2020 burç yorumları! Bir haber hayatınızı değiştirebilir!

7 Haziran 2020 burç yorumları merak ediliyor. 7 Haziran Pazar günü Ay, Oğlak burcunda ilerliyor. Bu durum günlük burç yorumlarını nasıl etkileyecek? Koç burcunun, Ay Merkür karşıtlığının etkisiyle sinirsel gerginliklere dikkat etmesi gerekiyor. Boğa burcu için bugünlerde yurt dışı ve yabancılarla ilgili konular önemli hale gelebilir. Haftanın son günü günlük burç yorumları ilgiyle takip ediliyor. İşte 7 Haziran 2020 Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burcu yorumları…

5 / 12 ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN: Ay'ın Oğlak burcunda ilerliyor olduğu pazar günü evcil hayvanlarınla alakalı konularda birtakım işlerin olabilir. Beklemediğin kişilerden alacağın haberler bilhassa kariyerinle ilgili bir konuda önlem almanı gerektirebilir. 6/ 12 BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK: Pazar günü sıra dışı konular gündemini meşgul edebilir. Yönetici gezegenin Merkür'ün Ay ile olan karşıt açısı karşındaki kişilerle veya çocuklarınla ilgili düşüncelerinin ve konuşmalarının bireysel olarak seni gerginleştirebileceğini gösteriyor. 7/ 12 TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ: Evinle ilgili konular 7 Haziran pazar günü senin için önemli hale gelecek olabilir. Aile içerisinde bilhassa günün ikinci yarısında iletişim konularına dikkat etmelisin. Ani gerginlikler olabilir. 8/ 12 AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP: Eğitim, iletişim, kardeşlerin ile ilgili konular önemli hale gelecek olabilir. Kardeşlerinden beklenmedik haberler alman da mümkün gözüküyor. İletişime dikkat etmelisin. 9/ 12 YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY: Gündeminde parasal konular var bugün. Harcamalarını kısıtlamak durumunda kalabilirsin. Beklenmedik gelişmeler mutluluk verici olabilir ancak iletişim konularına dikkat etmelisin. 10/ 12 OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK: Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Kendinle ve sağlığınla alakalı konular önemli hale gelebilir. Günün ikinci yarısında ikili ilişkilerindeki konuşmalar beklenmedik şekilde tartışmalara dönüşebilir. 11/ 12 KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA: Bilinçaltı ve rüyalarınla ilgili konularda yayınlar okuyabilir, dikkatini daha çok o alanlara verebilirsin. Belki bir eğitime başlayabilirsin. Sıra dışı konular gündemini meşgul edebilir. 12/ 12 BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR: 7 Haziran 2020 Pazar günü Ay tüm gün boyunca Oğlak burcunda ilerliyor olacak. Arkadaşların ve sosyal çevrenle ilgili konular senin adına dikkat çekici hale gelebilir. Tartışmaları büyütmemeye özen göstermelisin. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

Kaynak: