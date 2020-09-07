7 Eylül Pazartesi Korona tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Çalışma hayatında çalışanların en çok kullandığı izinlerin başında 'mazeret izni' gelir. Peki mazeret izni nedir ve kaç gün kullanılır? İş Kanunu'na göre, işçinin yasada sayılan mazeretlerin olması durumunda kullandırılabilecek yıllık izin dışındaki ücretli izinlere mazeret izni denir. Daha basit anlatımla, mazeret izni işçinin ailevi veya kişisel nedenlerle kullandığı bir izin türüdür. İŞVEREN MAZERET İZNİ VERMEK ZORUNDA MIDIR? Mazeret izini, İş Kanunu ile düzenlenen bir hak olup aynı zamanda iş sözleşmeleri veya toplu iş sözleşmeleri ile genişletilmesi mümkündür. İş Kanunu'nda düzenlenen mazeret izinlerinde 2015 tarihli 6645 Sayılı Kanunla değişiklik yapılara yeniden düzenlenmiştir. İşverenler kanunda sayılan nedenlerden dolayı çalışanlarına mazeret izni vermek zorundadır. HANGİ DURUMLARDA MAZERET İZNİ VERİLİR? Mazeret izninin hangi durumlarda kullanılacağı bellidir. Ve bu durumların da belgelenmesi gerekmektedir. İş Kanunu'nda mazeret izinleri evlilik, doğum, ölüm ve engelli ebeveyni izinleri olarak belirlenmiştir. Örneğin işçinin evlenmesi durumunda 3 gün, evlat edinmesi durumunda 3 gün, anne ve babasının, eşinin, kardeşinin, çocuğunun ölümü halinde 3 gün, eşinin doğum yapması halinde ise 5 gün mazeret izni kullandırılması öngörülmüştür. Ayrıca en az yüzde 70 oranında engelli veya sürekli hastalığı olan çocuğunun tedavisinde hastalık raporuna dayalı olarak ve çalışan ebeveynden sadece biri tarafından kullanılması kaydıyla 1 yıl içinde toptan veya bölümler halinde 10 güne kadar ücretli izin kullandırılır. Öte yandan, işçinin çocuklarının, kardeşlerinin veya yakınlarının hastalanması durumunda mazeret izni verileceğine yönelik bir hüküm bulunmamaktadır. Kanunda yer alan mazeret izninin kullanılması halinde, mutlaka bu durumların belgelenmesi gerekmektedir.