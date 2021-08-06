7 Ağustos Cumartesi Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

7 Ağustos 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumu merak ediliyor. Peki, günlük burç yorumları kimler için şansı ifade ediyor? 7 Ağustos Cumartesi günü Yengeç burcunu sağlıkla ilgili problemler bekliyor, Akrep burcunu ise birtakım kısıtlamalar bekliyor. Koç burcunu ise ailevi konular bekliyor.

7 AĞUSTOS CUMARTESİ BURÇ YORUMLARI

7 Ağustos Cumartesi günü Ay saat 10.31'de Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçecek. Güneş Uranüs karesi otorite figürlerimizle ani gerginliklere işaret edebilir. İçsel anlamda zorlanmalarımızın olacağı bugünü daha sakin şekilde geçirmemizde yarar var. İşte 7 Ağustos 2021 burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

7 Ağustos Cumartesi günü Ay saat 10.31'de Yengeç burcundan ayrılıp Aslan burcuna geçecek. Günün ilk yarısında babanla ilgili konularda endişeli olabilirsin.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Kardeşlerin ile iletişim içerisinde olmak senin için önemli hâle gelebilir. Bugün enerjini dengelemekte zorlanabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay'ın Yengeç burcunda ilerleyeceği gündüz saatlerinde sahip olduğun kaynakları korumak istiyor olacaksın. Günün ilk yarısında enerjiler kolay değil.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Göğüslerinle ilgili sağlık problemleri söz konusu olabilir. Bu anlamda sağlığınla alakalı konulara dikkat etmelisin. Bu sabah birtakım kısıtlanmalara maruz kalman moral bozucu olabilir.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

7 Ağustos Cumartesi günü Ay saat 10.31'de Yengeç burcundan ayrılıp senin burcuna geçiş yapacak. Akşam saatlerinde kendini daha fazla ön plana getirmek isteyebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Cumartesi günü sabah saatlerinde bilhassa çocuklarla ilgili konularda zorlanmaların olabilir. Aranızdaki güç çekişmeleri yorucu olabilir. Patlayıcı, yüksek oktavlı enerjiler içinde olman mümkün.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Günün ilk yarısında içsel anlamda zorlanmaların söz konusu olabilir zira Ay ile Plüton arasındaki karşıt açı sabaha karşı kesinleşecek.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Bugünlerde uzak akrabalarınla ilgili gelişmeler söz konusu olabilir. Sabah saatlerinde kısıtlayıcı koşullar içerisinde kalmaktan dolayı zorlanabilirsin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Harcamalarını dikkatli yönetmen gereken günlerden geçiyorsun. Ay burç değiştireceğinden ötürü akşam saatlerine doğru değişken enerjiler altında olabilirsin.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Günün ikinci yarısında kısıtlı bazı koşullar içinde kalmak ya da annenle aranda bir tartışma yaşanması olası gözüküyor. İnsanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

7 Ağustos Cumartesi günü Ay saat 10.31'de Yengeç burcundan ayrılıp karşıt burcun Aslan'a geçiş yapacak. Günün ilk yarısında ikili ilişkilerinde endişeli olabilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sabah saatlerinde bir arkadaşının derdini sahipleniyorsun. Sabah saatlerinde insanlardan uzak durmak ve kendini dinlemek sana iyi gelebilir.