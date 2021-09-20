7 adımda yazdan kalma kilolarınızdan kurtulun!

Yaz mevsimini rehavetinden sonbahara geçerken, güneşin etkilerinin azalması ile cildimiz ve metabolizmamızda bazı ısı değişimleri meydana gelir. Metabolizma bu ısı değişiminden daha az zararla çıkmak için yavaşlamaya başlar.
Güneşin etkisinin azalmasının bir diğer sonucu ise kaygı, depresyon ve yorgunluk hissinin artmasıdır. Aynı zamanda soğuk algınlığına, gribe ve bronşite daha yatkın hale geliriz.
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Sonbahar aylarında bağışıklığımızı güçlendirmek ve yazdan kalma kilolarımızı vermek için diyetimizde mutlaka proteine yer vermek gerekir.
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Süt, yumurta, peynir, yoğurt, et, tavuk ve balık gibi protein kaynakları beslenmemizde olmazsa olmazlar arasındadır.
2 Halsizliğe karşı omega 3 yönünden zengin beslenin
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Balığın en iyi omega 3 kaynaklarından biri olduğunu biliyoruz. Peki ya ceviz ve semizotu? Evet... Semizotu ve ceviz de omega 3 yönünden çok zengin besinler.
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Omega 3 sonbaharın gelmesi ile artışa geçen halsizlik ve yorgunluğu gidermek için çok faydalı olan vitaminlerden biri.
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Haftada 3 gün balık yiyerek ve günlük beslenmemize ceviz ve semizotunu alarak halsizlik ve yorgunlukla savaşabilirsiniz.
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Balık tüketmekte zorlanıyorsanız balık yağı da alabilirsiniz.
Sağlıklı bir bireyin günde 1000mg omega 3 alması, günlük ihtiyaçlarını karşılar.
3 Sonbahar depresyonuna karşı B12 eksikliğine dikkat edin
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Sinir sisteminde çok etkili olan B12 vitamini; yumurta, et, süt ve yoğurt gibi hayvansal kaynaklı ürünlerde bulunur.
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Proteinden zengin besinler, mutluluk hormonu olarak bildiğimiz endorfin ve serotonin hormonlarını artırır.
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Bu nedenle sonbaharda proteinden yana zengin besinler tüketmek sizi hem gribal enfeksiyonlardan korur. Aynı zamanda omega 3 ve B12 kaynakları olduklarından sonbaharda sıklıkla karşılaşılan mevsimsel depresyona karşı önlem almanızı sağlar.
4 Daha dinç olmak ve yorgunlukla savaşmak için antioksidanlardan zengin beslenin
Yazın enerjisini sonbaharda bulamıyorsanız, antioksidan kaynaklarıyla sağlıklı kalmanız mümkün. Antioksidanlardan yana beslenmek sizi hem daha dinç kılar hem de sabahları yorfun uyanmayı önler. Bu da mutsuz ve karamsar ruh halini ortadan kaldırır.
Selenyum: Kişideki selenyum eksikliği depresyona, mutsuzluğa yol açabilir. Selenyum eksikliğine karşı yumurtadan, tam tahıllı gıdalardan ve ton balığından yana zengin beslenin. Aynı zamanda Brezilya fındığı da iyi bir selenyum kaynağıdır.
C vitamini: İyi bir antioksidan olan C vitamini de bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle C vitamininden yana zengin beslenmek de sağlığınıza destekte bulunacaktır. Peki en basit ve şeker içermeyen C vitamini kaynakları hangileridir?
C vitamini kaynakları
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Kuşburnu
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Turunçgiller
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Domates
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Biber
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Maydanız
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Soğan
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Kırmızı ve mor meyveler
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Brokoli
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Yeşil salatalar
Kükürtlü bileşikler: Antioksidanlardan yana zengin oldukları için bağışıklık sistemini güçlendirirler.
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Karnabahar
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Lahana
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Brokoli
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Kereviz
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Pırasa
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Turp
Antioksidan kapasitesi yüksek meyveler:
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Turunçgiller
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Kırmızı meyveler
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Mor meyveler
5 Toksinlerle savaşmak için su için
6 Vitamin D eksikliğini önleyin
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Sonbahar aylarında güneş ışınlarından daha az yararlanabiliriz. Bu da D vitamini seviyemizin düşmesine yol açar.
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D vitamini ve demir enfeksiyona yakalanma riskimizi düşürür. Kemik sağlığını korur.
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Besinlerden yalnızca yüzde 5-10 oranında alınabilen D vitamini için en iyi kaynaklar yumurta sarısı, karaciğer ve balık yağıdır.
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Geri kalan yüzde 90'lık kısmı ise sadece güneşten alınabilir.
7 Daha fazla probiyotik alın
Mide bağırsak sistemimizi koruyan probiyotikler, bağışıklık sistemimizi de güçlendirirler.
Bağırsak hareketlerini artırma özelliğine sahip olduklarından metabolizmamızı da hızlandırır, kilo vermeye yardımcı olurlar.
Probiyotikten yana zengin besinlerden bazıları
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Yoğurt
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Kefir
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Turşu
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Pırasa
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Karnabahar
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Kereviz
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Kepekli pirinç
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Tam buğday