Korona virüsle mücadeleye güç katacak olan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor. Açılış öncesi dev hastane ise havadan görüntülendi, Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olarak hizmete başlayacak olan ve yeni tip korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı bugün açılıyor.682 Yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi 20 Nisan 2020 Pazartesi yani Bugün Açılıyor

682 Yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi Bugün Açılıyor Korona virüsle mücadeleye güç katacak olan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor. Açılış öncesi dev hastane ise havadan görüntülendi, Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olarak hizmete başlayacak olan ve yeni tip korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı bugün açılıyor.682 Yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi 20 Nisan 2020 Pazartesi yani Bugün Açılıyor Korona virüsle mücadeleye güç katacak olan 2 bin 682 yataklı Başakşehir Şehir Hastanesi bugün açılıyor. Açılış öncesi dev hastane ise havadan görüntülendi. Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olarak hizmete başlayacak olan ve yeni tip korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı bugün açılıyor. Dünyanın en büyük hastanelerinden biri olarak hizmete başlayacak olan ve yeni tip korona virüsle mücadeleye güç katacak olan Başakşehir Şehir Hastanesi’nin ilk etabı bugün açılıyor. Açılışla birlikte dev hastanenin acil bölümü vatandaşların hizmetine sunulacak. 8 bloktan oluşan şehir hastanesi bünyesinde bulunan Genel Hastane, Çocuk Hastanesi, Kadın Doğum Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Nöroloji ve Ortopedi Hastanesi, Kalp Hastalıkları Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastaneleriyle vatandaşlara hizmet verecek. 2 bin 682 yataklı hastanede, ana hastane binasında yer alan 2 bin 68 sismik izolatör sayesinde deprem anında bile ameliyat yapılabilecek. 10 Eyfel Kulesi ağırlığında demirin kullanıldığı dev hastane ise açılış öncesi havadan drone ile görüntülendi. TIKLAYINIZ!!! Haberleri doğrudan anında takip edebilmek için haber sayfamız için Kamu Saati Sayfamızı Sosyal Medya Üzerinden Takip Ederek Güncel İş İlanları Memur ve İşçi Alım Haberlerine ve Son Dakika Haberlerine Herkesten Önce Ulaşarak Bir Adım Öne Geçebilirsiniz. Kamu Saati Twitter Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Facebook Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati İnstagram Sayfamızı Takip Etmek İçin TIKLAYINIZ Kamu Saati Android Uygulamamız İçin TIKLAYINIZ Bu yazının tüm hakları www.kamusaati.com'a aittir. 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanununun 36. maddesi uyarınca alıntılanamaz. Telif hakları saklı tutulmuş bu yazının alıntılanması halinde yasal takip yapılacaktır. ©

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