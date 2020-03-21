65 Yaş Üstüne Sokağa Çıkma Yasağı Geldi Mi?

Türkiye'de koronavirüs vakalarının tespit edilmesinin ardından alınan çeşitli tedbirler kapsamında her gün alınan tedbirlere bir yenisi daha ekleniyor. Sağlık Bakanımız Fahrettin Koca'nın dün gece koronovirüs etki sayısını verdiği bilgilere göre 9 vatandaşımız hayatını kaybederken, 670 vatandaşımız da enfekte oldu.

"EVDE KAL" UYARILARI YETERLİ OLMADI

Türkiye'de soon Açıklanan vaka sayılarının artmasının ardından, alınan tebirlere her gün bir yenisi daha ekleniyor.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere, birçok yetkili isim, vatandaşlarımıza sokağa çıkmamaları yönünde uyarılarda bulundu.Fakat bu uyarılara rağmen, ülkemizin birçok şehrinde, insanlar güzel havaya aldanıp parklara, sahillere akın etti.

65 YAŞ ÜSTÜNE SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI GELDİ

Alınan Tedbirler kapsamında hükümet yetkililerin ve Uzmanların uyarılara kulak asmayan vatandaşlarımız için İçişleri Bakanlığı, yeni bir uygulamaya geçti. Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu gece 24.00'ten itibaren 65 yaş üstü ve kronik rahatsızlığı bulunanlara sokağa çıkma yasağı getirildi.

İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, "Bu gece yarısı saat 24.00 itibarıyla 65 yaş ve üstü, ayrıca kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın ikametlerinden dışarıya çıkmaları, park, bahçe gibi açık alanlarda dolaşmaları İl İdaresi Kanunun 11'inci Maddesi ve Umumi Hıfzıssıhha Kanunun 27'nci maddesi kapsamında sınırlandırılmıştır. Ayrıntılı bilgi saat 19.30'da vatandaşlarımıza açıklanacaktır." ifadelerine yer verildi.

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