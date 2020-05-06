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65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için Sokağa hangi günler çıkılacak Belli Oldu

İçişleri Bakanlığı 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnalarına ilişkin genelge yayınladı. 65 yaş altı hangi gün sokağa çıkacak?, 20 yaş altı ne zaman sokağa çıkacak? İşte Detaylar

65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlar için Sokağa hangi günler çıkılacak Belli Oldu
06 Mayıs 2020 Çarşamba 21:16

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlıkları bulunanlar ve 20 yaş altındakilerin sokağa çıkma istisnaları

belli oldu...

MASKE VE SOSYAL MESAFE KURALI İHMAL EDİLMEYECEK

65 yaş üstü vatandaşlar ve ihtiyaç halinde refakatçileri 10 Mayıs 11.00-15.00'te yürüme mesafesiyle sınırlı olmak kaydıyla maskeyle dışarı çıkabilecek.

14 yaş ve altı çocuklar 13 Mayıs, 15-20 yaş arasındakiler 15 Mayıs 11.00-15.00 saatlerinde maske takarak, sosyal mesafeye uyarak sokağa çıkabilecek.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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