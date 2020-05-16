65 yaş üstü vatandaşlar için saat değişikliği! İşte Yasağın Kalktığı Gün ve Saat

Sıcak havalar nedeniyle Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar, 12-18 arası sokağa çıkacaklar.
Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında, İçişleri Bakanlığının talimatıyla, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlara Pazar günü tanınan yürüyüş izninde saat değişikliğine gidildi.
65 Yaş Üstü Vatandaşlarımız Pazar Günü 12:00-18:00 ARASI SOKAĞA ÇIKACAKLAR
Sıcakların mevsim normalleri zerinde seyrettmesi nedeniyle, Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşların saat 12-18:00 arası sokağa çıkmaları kararlaştırıldı.
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