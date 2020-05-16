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65 yaş üstü vatandaşlar için saat değişikliği! İşte Yasağın Kalktığı Gün ve Saat

Sıcak havalar nedeniyle Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşlar, 12-18 arası sokağa çıkacaklar.

65 yaş üstü vatandaşlar için saat değişikliği! İşte Yasağın Kalktığı Gün ve Saat
16 Mayıs 2020 Cumartesi 14:50

Koronavirüs salgınına yönelik önlemler kapsamında, İçişleri Bakanlığının talimatıyla, sokağa çıkmaları kısıtlanan 65 yaş üzeri vatandaşlara Pazar günü tanınan yürüyüş izninde saat değişikliğine gidildi.

65 Yaş Üstü Vatandaşlarımız Pazar Günü 12:00-18:00 ARASI SOKAĞA ÇIKACAKLAR

Sıcakların mevsim normalleri zerinde seyrettmesi nedeniyle, Pazar günü 65 yaş üstü vatandaşların saat 12-18:00 arası sokağa çıkmaları kararlaştırıldı.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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