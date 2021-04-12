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65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı: İşte yasağın olduğu iller ve sokağa çıkma saatleri..

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek. Düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde ise 65 yaş üzeri sokağa çıkma yasağı kaldırıldı.

65 yaş üstü sokağa çıkma yasağı: İşte yasağın olduğu iller ve sokağa çıkma saatleri..
12 Nisan 2021 Pazartesi 00:01

Uzmanların corona virüsünden en çok etkilenen yaş grubu olarak gösterdiği 65 yaş üstü ve virüsün yayılmasında en etkin gruplar arasında gösterilen 20 yaş altı için düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı. Aralarında İstanbul, Ankara ve İzmir’in de bulunduğu birçok şehirde yasak devam ediyor.

65 YAŞ ÜSTÜ SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI KALDIRILDI MI?

İçişleri Bakanlığı'nın gece saatlerinde yayımladığı genelgede bu soru da cevabını buldu. Buna göre, düşük ve orta risk grubunda yer alan illerde 65 yaş ve üzeri vatandaşlar ile 20 yaş altı genç ve çocukların sokağa çıkma kısıtlaması kaldırıldı.

Yüksek ve çok yüksek risk grubunda yer alan illerde; 65 yaş ve üzeri ile 20 yaş altı vatandaşların için getirilen sokağa çıkma süreleri 3 saatten 4 saate yükseltilecek olup 65 yaş ve üzeri vatandaşlar 10.00-14.00 saatleri arasında, 20 yaş altı çocuklar ve gençler ise 14.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkabilecek.

65 YAŞ ÜSTÜ YASAĞI DEVAM EDEN İLLER

KIRMIZI KATEGORİDE YER ALAN İLLER

İstanbul, Edirne, Kırklareli, Tekirdağ, Çanakkale, Balıkesir, İzmir, Aydın, Muğla, Bursa, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bilecek, Kütahya, Eskişehir, Düzce, Bolu, Antalya, Konya, Isparta, Karaman, Mersin, Niğde, Aksaray, Nevşehir, Kayseri, Ankara, Kırıkkale, Yozgat, Çankırı, Kastamonu, Karabük, Bartın, Çorum, Sinop, Amasya, Tokat, Samsun, Sivas, Ordu, Malatya, Osmaniye, Kilis, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Erzincan, Giresun, Rize, Erzurum, Artvin, Ardahan, Iğdır, Zonguldak, Trabzon, Gümüşhane, Bayburt

TURUNCU KATEGORİ

Denizli, Burdur, Manisa, Afyonkarahisar, Adana, Hatay, Kahramanmaraş, Tunceli, Bingöl, Ağrı, Kars, Kırşehir

YASAĞIN KALKTIĞI İLLER

SARI KATEGORİ

Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt, Muş, Bitlis, Van, Hakkari, Uşak

MAVİ KATEGORİ

Şırnak


Kaynak: Kamu Saati Özel
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