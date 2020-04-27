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65 YAŞ ÜSTÜ İNSANLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ 27 NİSAN 2020 RESMİ AÇIKLAMA

65 yaş üstü kişilere sokağa çıkma yasağı kaldırıldı mı,recep tayyip erdoğan resmi açıklaması

65 YAŞ ÜSTÜ İNSANLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ 27 NİSAN 2020 RESMİ AÇIKLAMA
27 Nisan 2020 Pazartesi 18:57

Cumhurbaşkamımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bakanlar kurulu toplantısının

ardından flaş açıklamalarda bulundu..


65 YAŞ ÜSTÜ İNSANLARIN SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI DEVAM EDECEK Mİ 27 NİSAN 2020 RESMİ AÇIKLAMA

65 YAŞ ÜSTÜ İÇİN YA DA 20 ALTI YAŞ GRUBU VATANDAŞLARIMIZ İÇİN HERHANGİ BİR GEVŞEME SÖZ KONUSU DEĞİLDİR


Corona ile mücadelimiz hızla devam ediyor.Hamdolsun covid-19 ile mücadelemizde çok iyi durumdayız

İnşallah bu salgını bayrama kadar bitireceğiz


Cumhurbaşkamımız sayın Recep Tayyip Erdoğan bakanlar kurulu toplantısının

ardından flaş açıklamalarda bulundu..

Corona virüsü ile mücadele de tüm sağlık bakanlığı  ve personelini kutlayan

Erdoğan, son 3,4 gündür hasta sayımızın düştüğünü iyileşen hasta sayımızın ise

arttığını vurguladı.

65 yaş ve üzeri yaşlılarımızın durumlarını çok iyi anlıyorum..Gerçekten bu güzel

havalarda evde durmak çok zor ancak sabırlı olmalıyız.

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