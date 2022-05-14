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63 yaşındaki şarkıcı Madonna, cinsel organının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı

63 yaşındaki Amerikalı şarkıcı Madonna, ameliyat masasında ağaç, doğada kelebek ve sarı çıyan doğruyormuş gibi cinsel organını tamamen gösteren NFT(Değiştirelemez /Takas edilemez) görüntülerini paylaştıktan sonra ciddi manada tepki çekti. Madonna'yı dikkat çekmek isteyen bir zavallı olarak tanımlayan bazı çevreler, ünlü şarkıcıya yaptığı hareketin utanç verici olduğunu söyledi.

63 yaşındaki şarkıcı Madonna, cinsel organının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı
Kamusaati
Kamusaati
14 Mayıs 2022 Cumartesi 12:17
1

63 yaşındaki şarkıcı Madonna, cinsel organının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı - Resim 1

Dünyaca ünlü şarkıcı Madonna, bu kız alkış değil tepki aldı. Efsane isim bu defa da NFT olarak satışa çıkardığı üç boyutlu çalışması dikkatleri üzerine çekti.

2

63 yaşındaki şarkıcı Madonna, cinsel organının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı - Resim 2

Dünyaca tanınmış dijital sanatçı Beeple işbirliğiyle yaratılan seride üç boyutlu çıplak Madonna doğum yapıyor. 63 yaşındaki şarkıcı, ameliyat masasında doğada ağaç, kelebek ve sarı çıyan doğruyormuş gibi cinsel organını tamamen gösteren NFT(Değiştirelemez /Takas edilemez) görüntülerini paylaştıktan sonra ciddi manada tepki çekti.

63 yaşındaki şarkıcı Madonna, cinsel organının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı - Resim 3

Videolarda 3D tarama tekniğiyle oluşturulan Madonna'nın çıplak halinde vajinası ön plana çıkarılıyor.

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63 yaşındaki şarkıcı Madonna, cinsel organının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı - Resim 4

Madonna'nın paylaşımında sonra Twitter kullanıcıları şarkıcıya büyük tepki gösterdi.

5

63 yaşındaki şarkıcı Madonna, cinsel organının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı - Resim 5

Bunun yanı sıra Amerika'da magazin çevreleri de Madonna'yı ağır bir şekilde eleştirdi. Yıldız popçuyu dikkat çekmek isteyen bir zavallı olarak tanımlayan çevreler, yaptığı hareketin utanç verici olduğunu söyledi.

6

63 yaşındaki şarkıcı Madonna, cinsel organının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı - Resim 6

Görüntülerde en büyük tepki çeken kısım ise Madonna'nın cinsel organının yakın çekim görüntüsü oldu.

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63 yaşındaki şarkıcı Madonna, cinsel organının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı - Resim 7


Kaynak: Kamu Saati Özel
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