63 yaşındaki şarkıcı Madonna, cinsel organının üç boyutlu modelini NFT olarak satışa çıkardı

Kripto paralarda kasımdan bu yana devam eden ve Luna'nın yüzde 99 düşüşü ile zirve yapan kriz, bazı para birimlerinin işleme kapanması ile devam ediyor. Luna'nın yüzde 99 değer kaybederek tüm piyasayı beraberinde sürüklemesinin ardından dün de bazı borsalar bu para birimini işlem listesinden çıkardı.