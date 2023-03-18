"6284 sayılı kanun kırmızı çizgimizdir" diyen AK Partili Özlem Zengin isyan etti: Tehdit telefonları alıyorum

Cumhur İttifakı'na katılması söz konusu olan Yeniden Refah Partisi'nin, 6284 sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun'un kaldırılmasını talep ettiği iddiaları gündeme gelmişti. Daha önce konuyla ilgili "6284 kırmızı çizgimizdir" diyen AK Parti Genel Başkanvekili Özlem Zengin'den yeni bir açıklama geldi. Zengin, "Telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Hedef haline geliyorum. Grubumuz adına konuşan bir erkek arkadaşımız olduğunda hiç sorun olmuyor." dedi.

Yeniden Refah Partisi'nin Cumhur İttifakı'na katılmak için, "6284 Sayılı Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun"un kaldırılmasını talep ettiği öne sürülmüştü. Bu söylentiler kısa sürede gündem olmuş ve AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım "Bu konuları hiç konuşmadık" demişti.

"YÜZLERCE TEHDİT TELEFONU ALIYORUM"

Konunun gündem olmasının ardından AK Parti Grup Başkanvekili Özlem Zengin de "6284 bizim kırmızı çizgimizdir" diyerek tartışmalara farklı bir boyut kazandırdı. Bu çıkışı sonrası tüm dikkatleri üzerine çeken Zengin, A Haber'e yaptığı açıklamada "Artık bu konu hakkında fazla konuşmak istemiyorum. Hedef haline geliyorum. Sayın Bakanımız açıklama yapıyor, Sayın Cumhurbaşkanımızın açıklamaları var ama ben bu konuda ne zaman bir şey söylesem normali çok aşan bir hedef olma hali ortaya çıkıyor. Sadece Twitter'dan değil, çok düzenli ve planlı bir saldırıya dönüşüyor. Bununla da kalmıyor, telefonuma yüzlerce tehdit mesajları alıyorum. Bunun ne kadar ciddi bir konu olduğunu bilmiyorum kamuoyu fark ediyor mu… 6284 tabii ki tartışılabilir, İstanbul Sözleşmesi çok tartışıldı. Benim itirazım usulüne, yöntemine fakat bundan kamuoyu yeteri kadar rahatsızlık duymuyor. Doğrusu bu saldırılar Türkiye'de kadınları çok rahatsız ediyor." dedi.

"ERKEK ARKADAŞLARIMIZ KONUŞTUĞUNDA HİÇ SORUN OLMUYOR"

Açıklamasının devamında erkeklerin konuşmalarının bu kadar sorun haline getirilmediğini dile getiren Zengin, "Bu konuya kimse girmek istemiyor çünkü hedef oluyorsunuz. İşte ben. Ben AK Parti Grup Başkanvekiliyim. Ben kendi fikirlerimi anlatmıyorum, grubumuz adına konuşuyorum ama grubumuz adına konuşan bir erkek arkadaşımız olduğunda hiç sorun olmuyor." ifadelerini kullandı.