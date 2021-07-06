6 Temmuz Salı Koronavirüs Tablosu bakan Koca Açıkladı

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Sağlık Bakanlığı, günlük olarak verileri açıklamayı sürdürüyor. Kademeli normalleşme ardından kritik korona tablosunda 4 Temmuz itibariyle değişiklik meydana geldi. Koronaya dair detayların yanı sıra tabloda ayrıca il bazında ve toplam aşılama oranları da bulunacak. Peki, 6 Temmuz koronavirüs tablosunda son durum nedir?

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