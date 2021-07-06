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6 Temmuz Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

6 Temmuz Salı 2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararları, resmi gazete kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı, atanmalar görevden almalar işte bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...

6 Temmuz Salı 2021 Resmi Gazete Kararları
06 Temmuz 2021 Salı 01:21

6 Temmuz Salı 2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...

YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 78)
YÖNETMELİKLER
–– Alt İşverenlik Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Özel İstihdam Büroları Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Yurtdışı İstihdam Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
a - Yargı İlânları
b - Artırma, Eksiltme ve İhale İlânları
c - Çeşitli İlânlar
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri

6 TemmuzSalı 2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ

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Kaynak: Kamu Saati Özel
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