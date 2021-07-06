6 Temmuz Salı 2021 Resmi Gazete Kararları

6 Temmuz Salı 2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararları, resmi gazete kısa çalışma ödeneği, işten çıkarma yasağı, atanmalar görevden almalar işte bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
6 Temmuz Salı 2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete yayımlandı. Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri, Atama Kararları bugünkü Resmi Gazete Kararları'nda yer aldı. TC Resmi Gazete'de hangi karar ve yönetmelikler yayımlandı? Resmi Gazete bugün...
YÜRÜTME VE İDARE BÖLÜMÜ
CUMHURBAŞKANLIĞI KARARNAMESİ
–– Cumhurbaşkanlığı Teşkilatı Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinde Değişiklik Yapılmasına Dair Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi (Kararname Numarası: 78)
YÖNETMELİKLER
–– Doğrudan Yabancı Yatırımlarda Yabancı Uyruklu Personel İstihdamı Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– İşyeri Hekimi ve Diğer Sağlık Personelinin Görev, Yetki, Sorumluluk ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fikir ve Sanat Eserlerinin Kayıt ve Tescili Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Fikir ve Sanat Eserlerinin Tespit Edildiği Materyallerin Dolum, Çoğaltım ve Satışını Yapan veya Yayan İşletmelerin Sertifikalandırılmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Av ve Yaban Hayvanları ile Bunlardan Elde Edilen Ürünlerin Bulundurulması, Üretimi ve Ticareti Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
–– Kredilerin Sınıflandırılması ve Bunlar İçin Ayrılacak Karşılıklara İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik
TEBLİĞ
–– Kişisel Koruyucu Donanımlarla İlgili Onaylanmış Kuruluşların Görevlendirilmesine Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında Tebliğ
İLÂN BÖLÜMÜ
– T.C. Merkez Bankasınca Belirlenen Döviz Kurları ve Devlet İç Borçlanma Senetlerinin Günlük Değerleri
6 TemmuzSalı 2021 tarihli ve 31533 sayılı Resmi Gazete tamamı için TIKLAYINIZ
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