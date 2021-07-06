6 Temmuz Salı 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

6 Temmuz 2021 burç yorumlarında yay burcunu sevindirici haberler bekliyor. Peki, 6 Temmuz Salı günlük burç yorumları neler? Hangi burçlar güne planlı başlayacak? Astrolog Ceylin Çelebi, günlük burç yorumlarını kalem aldı. 6 Temmuz 2021 koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova, balık burcu yorumu sizlerle...

6 TEMMUZ SALI BURÇ YORUMLARI

6 Temmuz Salı günü saat 04.24'e kadar Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Sonrasında Ay İkizler burcuna geçiş yapacak. Ay Jüpiter karesi etrafımızdaki kadın figürlerle zıtlaşabileceğimizi ve aynı zamanda iştahımızı kontrol etmekte zorlanabileceğimizi anlatıyor. Merkür Neptün karesi ile dalgınlara açık olabiliriz.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Temmuz Salı günü saat 04.24'e kadar Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde içsel motivasyonun hayli güçlü olacaktır.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay Salı günü 04.24'de senin burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiş yapacak. İştahını kontrol etmekte zorlanabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay sabah saatlerinde senin burcuna geçecek. Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler seni sarabilir. Akşam saatlerinde sorumluluklarını yerine getirebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bu sabah yapmak istediklerini yerine getirmek adına enerjin ve motivasyonun yerinde olacaktır. Sabah saatlerinde arkadaşlarına vakit ayırabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Akşamüstüne doğru sosyal çevre ile ilgili önemli gelişmeler seni bekliyor. Alacağın haberlerle ne zamandır üzerinde düşündüğün konuları değiştirebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın burç değiştireceği salı günü boyunca değişken enerjiler altında olabilirsin. İştahını kontrol etmekte zorlanabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Motivasyonunun yüksek olacağı günün ikinci yarısında işlerini planlamak isteyebilirsin. Kafa karışıklıklarına dikkat etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sabah saatlerinde çevrenden göreceğini destekler seni hayli mutlu ediyor. Eşinle ilgili konular günün ilk yarısında öne çıkacak. Kazalara dikkat etmelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sabah saatlerinde yapman gereken konularla ilgili kendini sınırlandırabilirsin. İlişkilerinin öne çıkacağı günün ikinci yarısında alacağın haberler sevindirici olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sorumluluklarını yerine getirmek adına günün ikinci yarısında çok daha uygun olacaktır. Ay'ın burç değiştireceği bugün dengesiz enerjiler altında olabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Annenden ya da senin için önemli bir kadın figüründen alacağın destek bugün seni çok mutlu ediyor. Çevrendeki insanlarda uyumlu ilişkiler içindesin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sabah saatlerinde motivasyonun yüksek olacaktır. Önemli birtakım işlerini günün ikinci yarısında planlaman yerinde olur. Değişken enerjileri altında olabilirsin.

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Temmuz Salı günü saat 04.24'e kadar Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Sabah saatlerinde içsel motivasyonun hayli güçlü olacaktır.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Ay Salı günü 04.24'de senin burcundan ayrılıp İkizler burcuna geçiş yapacak. İştahını kontrol etmekte zorlanabilirsin.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay sabah saatlerinde senin burcuna geçecek. Ay burç değiştireceğinden ötürü dengesiz enerjiler seni sarabilir. Akşam saatlerinde sorumluluklarını yerine getirebilirsin.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Bu sabah yapmak istediklerini yerine getirmek adına enerjin ve motivasyonun yerinde olacaktır. Sabah saatlerinde arkadaşlarına vakit ayırabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Akşamüstüne doğru sosyal çevre ile ilgili önemli gelişmeler seni bekliyor. Alacağın haberlerle ne zamandır üzerinde düşündüğün konuları değiştirebilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay'ın burç değiştireceği salı günü boyunca değişken enerjiler altında olabilirsin. İştahını kontrol etmekte zorlanabilirsin.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Motivasyonunun yüksek olacağı günün ikinci yarısında işlerini planlamak isteyebilirsin. Kafa karışıklıklarına dikkat etmelisin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Sabah saatlerinde çevrenden göreceğini destekler seni hayli mutlu ediyor. Eşinle ilgili konular günün ilk yarısında öne çıkacak. Kazalara dikkat etmelisin.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Sabah saatlerinde yapman gereken konularla ilgili kendini sınırlandırabilirsin. İlişkilerinin öne çıkacağı günün ikinci yarısında alacağın haberler sevindirici olabilir.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Sorumluluklarını yerine getirmek adına günün ikinci yarısında çok daha uygun olacaktır. Ay'ın burç değiştireceği bugün dengesiz enerjiler altında olabilirsin.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Annenden ya da senin için önemli bir kadın figüründen alacağın destek bugün seni çok mutlu ediyor. Çevrendeki insanlarda uyumlu ilişkiler içindesin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

Sabah saatlerinde motivasyonun yüksek olacaktır. Önemli birtakım işlerini günün ikinci yarısında planlaman yerinde olur. Değişken enerjileri altında olabilirsin.