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6 Temmuz Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 977,79 ile başlayan Gram Altın, saat 21:12 itibarıyla %1,54 azalışla 962,74'dan işlem görüyor. Dün en düşük 977,67, en yüksek 978,46 seviyelerini gören Gram Altın, günü 978,05 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 05.07.2022 tarihinde 960,23 ile son bir ayın en düşük, 10.06.2022 tarihinde ise 1.035,67 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 962,74 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 16,8149 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 14:21 itibarıyla %0,99 artışla 16,9920 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,7215, en yüksek 16,8529 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 16,8367 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 06.06.2022 tarihinde 15,9954 ile son bir ayın en düşük, 21.06.2022 tarihinde ise 17,5404 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 16,9920 TL'ye karşılık gelmektedir.

Güne 17,5330 ile başlayan Euro kuru, saat 14:21 itibarıyla %0,21 azalışla 17,5006 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 17,4493, en yüksek 17,6178 seviyelerini gören Euro, günü 17,5568 seviyesinde kapattı. Euro, 27.06.2022 tarihinde 17,0117 ile son bir ayın en düşük, 09.06.2022 tarihinde ise 18,6799 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 17,5006 TL'ye karşılık gelmektedir.

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