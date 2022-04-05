6 Nisan Çarşamba Çeyrek altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

GRAM ALTIN NE OLUR?

Gram Altın, saat 18:16 itibarıyla %0,25 artışla 914,84'dan işlem görüyor. Dün en düşük 0,00, en yüksek 0,00 seviyelerini gören Gram Altın, günü 0,00 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 01.01.1970 tarihinde 0,00 ile son bir ayın en düşük, son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 914,84 TL'ye karşılık gelmekte

Gram Altın'ın fiyatı ons’a göre nasıl hesaplanır?

1 gram altının fiyatı, 1 ons altının güncel fiyatının 31.10’da birine eşittir.

Bir senaryoda, 1 ons altını $1555 olarak kabul edersek;

1 ons = 31.10 gram’a eşit olduğu için,

1 gram altın = $50 değerinde olur.

Gram altının yerel piyasalardaki değerini bulmak için dolar/TL kuru hesaba katılmalıdır.

Bu senaryoda, Dolar/TL kurunu 7 olarak alırsak,

1 gram altın = 50 X 7 = 350 TL değerinde olur.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 14,6975 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 18:17 itibarıyla %0,35 artışla 14,7294 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 14,6695, en yüksek 14,7178 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 14,6795 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 06.03.2022 tarihinde 14,0910 ile son bir ayın en düşük, 13.03.2022 tarihinde ise 14,9941 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 14,7294 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 16,1300 ile başlayan Euro kuru, saat 18:16 itibarıyla %0,09 azalışla 16,1009 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 16,1075, en yüksek 16,2538 seviyelerini gören Euro, günü 16,1308 seviyesinde kapattı. Euro, 07.03.2022 tarihinde 15,4420 ile son bir ayın en düşük, 10.03.2022 tarihinde ise 16,6554 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 16,1009 TL'ye karşılık gelmektedir.

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