6 Mayıs Perşembe 2021 Resmi Gazete Kararları

Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Fahrettin Koca açıklamalarda bulundu. Sinovac aşısında problem olduğunu kabul eden Koca, "Bugün Çin'den aşı gelecekti nerede diye soranlar, dün Çin ile aramızdaki hassas konuları kaşıyarak ilişkilerimizi bozmaya çalışıyorlardı. Başarılı olduklarını söyleyemem ama hasar verdikleri kesin" dedi. Koca ayrıca, nüfusumuzun 3 katı kadarlık doz aşı için anlaşmaların imzalandığını söyledi.