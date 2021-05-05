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6 Mayıs Perşembe 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? 6 Mayıs Perşembe Günlük Burç Yorumları 2021!

6 Mayıs Perşembe 2021 günlük burç yorumları aşk hayatınızda yüzünüze gülecek mi? Günlük burç yorumları yeni güne hazırlıklı olmanızı istiyor! İşte 6 Mayıs Perşembe 2021 günlük burç yorumları!

6 Mayıs Perşembe 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? 6 Mayıs Perşembe Günlük Burç Yorumları 2021!
05 Mayıs 2021 Çarşamba 22:24

6 Mayıs 2021 günlük burç yorumları en çok merak edilen konulara dikkat çekiyor. 6 Mayıs Perşembe Koç burcunun arkasından dönen işlere dikkat etmesi gerekiyor, Akrep burcu ise güne enerjiyle başlayacak. Peki, 6 Mayıs'ta diğer burçları neler bekliyor? İşte 6 Mayıs koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumları...

6 Mayıs 2021 burç yorumları kararları ve tercihleri değiştirebilir. Kimler güne enerjiyle başlayacak, kimler güne mutsuz uyanacak? 6 Mayıs perşembe günü Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Gece saatlerinde Ay ile Uranüs arasındaki sekstil açı beklenmedik haberler ile olumlu gelişmeleri hayatımıza getirebilir. İkili ilişkilerimizde ise fazla sahiplenici ve kıskanç bir tavır içerisinde olabiliriz. Astrolog Ceylin Çelebi 6 Mayıs Çarşamba koç, boğa, ikizler, yengeç, aslan, başak, terazi, akrep, yay, oğlak, kova ve balık burcu yorumlarını sizler için kaleme aldı. İşte aşk, sağlık, para ve ilişkiler konusunda 6 Mayıs günlük burç yorumları...

6 MAYIS KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

6 Mayıs perşembe günü Ay Balık burcunda ilerliyor olacak. Arkandan çevrilen işlerle ilgili durumlar söz konusu olabilir, dikkatli olmasın.

6 MAYIS BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Arkadaşlarınla birlikte görüşmelerde bulunabileceğin bir gündesin. Sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin.

6 MAYIS İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Hedeflerinle ilgili konuların üstüne gitmen gereken durumlar söz konusu olabilir. Hayal gücünün yüksek olacağı bugün sanatsal konularla ilgilenmek isteyebilirsin.

6 MAYIS YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Ay'ın Balık burcunda olacağı bugünlerde ruhsal konulara yönelebilirsin. Sabah güne başlarken ne zamandır görüşmediğin yakınlarından haber alabilirsin.

6 MAYIS ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Bugünlerde ortağından veya eşinden parasal anlamda yardım görebilirsin. İkili ilişkilerinde fazla sahiplenici bir tavır içerisinde olabilirsin.

6 MAYIS BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Ay karşıt burcun olan Balık burcunda ilerliyor olacak bugün. İkili ilişkilerinde enerjiler daha kıskançlık üzerine olabilir.

6 MAYIS TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Bu sabah uyanmakta güçlük çekebilirsin. Sorumluluklarınla ilgili fedakarlıklar içerisinde bulunduğun günlerdesin.

6 MAYIS AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay'ın Balık burcunda olacağı perşembe günü boyunca çocuklarınla birlikte yaratıcı ve eğitici aktiviteler planlayabilirsiniz. Sabah güne başlarken zihinsel konulardaki enerjini yerinde kullanabilirsin.

6 MAYIS YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ailenle ilgili hassasiyetlerin bugünlerde artacak olabilir. Sabaha karşı beklenmedik gelişmeler seni olumlu anlamda şaşırtabilir.

6 MAYIS OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Kardeşlerin ya da yakın çevre akrabalarınla ilgili hassasiyetlerinin yoğun olacağı bir zaman dilimindesin.

6 MAYIS KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Birikimlerini doğru değerlendirmen gereken bir süreçtesin. Senin için önemli bir kadından gelecek beklenmedik destek nedeniyle bir işin çözülebilir.

6 MAYIS BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Sağlığınla ilgili konular bugünlerde hassaslaşabilir. Sabah saatlerinde özel ilişkilerinde gerginlikler meydana gelebilir.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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