6 Mayıs Cuma Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

6 Mayıs 2022 burç yorumları kamusaati tarafından kaleme alındı. Peki, 6 Mayıs Cuma burçları neler bekliyor? 6 Mayıs Cuma kalbi boş olan İkizler burcu için bir teklif günü olabilir, Başak burcuna meditasyon önerisi var. İşte 6 Mayıs günlük burç yorumları…

6 Mayıs 2022 günlük burç yorumları aşk, sağlık, kariyer ve para konusunda hayata dair ipucu veriyor. Peki, burçlar hangi konularda zorlanacak, nelerle karşı karşıya kalacak?

6 MAYIS CUMA BURÇ YORUMLARI

6 Mayıs Cuma kalbi boş olan İkizler burcu için bir teklif günü olabilir, Başak burcuna meditasyon önerisi var. Yay burcu için hafta güzel devam edecek. Bazı burçların kazalara dikkat etmesi gerekiyor. İşte 6 Mayıs 2022 burç yorumları...

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

Bugün kandırıldığınız pek çok konuyla karşı karşıyasınız. Ancak tüm bu süreçlerin içerisinde ilahi bir yardım aldığınızı uzun süreçlerde fark edeceksiniz. Arkadaş ortamlarınızdaki kişilerin söyledikleri ile hareket etmemeye özen göstermeli ve kendi çabalarınız ile ileriye yönelik planlar yapmalısınız.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

Sevdiğiniz kişinin ailesi ile yaşadığınız gerilimlerin yavaş yavaş azalacağı bir döngüdesiniz. Ancak ruhsal anlamda yaşadığınız gerginlikleri belli etmeniz sizi aşağıya çekebilir. Sevdiğiniz kişiden alacağınız destekleri görmezden gelmemeli, olayları biraz akışa bırakmalısınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

İçinizdeki özgürlüğe düşkün yanınız ilişkilerinizde açığa çıkıyor. Arkadaş ortamlarınızdaki bazı kişiler bugün sizi eleştirecek sözcüklerle canınızı sıkabilir. Sevdiğiniz kişiden alacağınız destek ve yardımlar hayatta daha çok kenetlenmenize sebep olabilir. Kalbi boş olanlar alacakları haberlerle çevrelerinden gelebilecek arkadaşlık tekliflerine açıklar.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz)

Günlük yaşantınızdaki pek çok konunun bugün daha rahatladığını göreceksiniz ancak uzak akrabalarınızdan gelebilecek eleştiriler gün içerisinde sizi üzebilir. Evcil hayvanı olanların gün içerisinde belirsiz rahatsızlıkları olursa hafta içinde mutlaka veteriner kontrolüne götürmelilerdir.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Aile bireylerinin rahatsızlığı bugün artabilir. Sevdiğiniz dostlarınızdan ve eşinizden alacağınız destek sizi çok mutlu edecek. Bu gece rüyalar görmeniz ve ilahi yardımların size nasıl akacağını fark edeceğiniz pek çok eş zamanlıklar yaşayabilirsiniz. Gelen işaretlerin anlamlarını önemsemeyi ihmal etmeyiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Bugün olası kazalara ve zihninizin içindeki kötücül düşüncelere çok açıksınız. Korunmanız için meditasyon ve dua önerebilirim. Sevdiğiniz kişi ve kendi aile büyükleriniz arasında kalabileceğiniz enerjiler söz konusu. Bir kaç gün daha gerginlik yaşasanız da kendi içinizdeki ruhsal dünyanızla ilgilenmeniz ve akışta kalmanız sizi iyi hissettirecek.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

İş hayatınızda çalışma arkadaşlarınızın gizli eleştirileri ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Ruhsal anlamda sıkıntıya düştüğünüz pek çok kişiden bugün haberler gelebilir ve çıkmazlar yaşayabilirsiniz. Mayıs-Haziran ayında haksızlık yaptığınız arkadaşlık ilişkilerinizden bugün haber alabilirsiniz. Kalp kırıklıklarını telafi etmek için güzel zamanlar.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün olası kazalara ve sıkıntılara çok açıksınız. Haksızlığa uğrayacağınız açık enerjiler sizinle birlikteyken ilahi anlamda alacağınız destek muazzam. Uzunca süredir sıkıntı yaşadığınız her türlü konudan krizli bir şekilde kurtulsanız da biten giden ne varsa hayrınıza olan bir gün.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Güzelleşemeye başladığınız günlerden geçiyorsunuz. Çevrenizdeki pek çok kişi tarafından takdir topladığınız bir süreç ancak kendi içinizde ruhsal anlamda sıkıntılar yaşıyor olabilirsiniz. İş hayatınızdaki gerginliklerin yavaş yavaş toparlandığını görmek sizi mutlu ediyor. İç dünyanızda uzunca süredir yaşadığınız yalnızlık bugün itibariyle bitiyor. Haftaya güzel haberlerle başlayabilirsiniz.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

Ruhsal anlamda yaşadığınız gerginliklerin sebebini anlamaya başladığınız günlerden geçiyorsunuz. İç dünyanızda yaşadığınız aydınlanmanın sonucunda artık içinizde olan özgür yanınız aktifleşiyor ve muazzam bir enerji ile hayatta almak istediğiniz ne varsa cesaretiniz artıyor. Kalbi boş olanlar karar veremediği gönül ilişkilerinde tamam mı devam mı diyecek etkiler altındalar.

Kova Burcu (20 Ocak - 18 Şubat)

Finansal anlamda yaşayacağınız rahatlık içinize su serpecek. Hukuksal anlamda olumsuz çekişmeli bir dönem geçiriyor olabilirsiniz ama kazançlı çıkacağınızı söyleyebilirim. Bu dönem özgürleştiğiniz ne varsa önümüzdeki günlerde kadersel bağlantılarınız olacak olan yeni güzelliklere kapı açıyor olabilir, kendinizi üzmeyiniz.

Balık Burcu (19 Şubat - 20 Mart)

Zorlandığınız ne varsa bırakın zorlanın, küllerinizden doğacağınız yeni bir süreç içerisindesiniz. Çalışmalarınıza hız kaybetmeden devam etmeli ve yeni gelebilecek fırsatlara kapılarınızı açmalısınız. Çocuk tedavisi gören kişilerin bugün itibariyle kendilerine biraz daha dikkat etmeleri gereken bir süreçten geçiyorsunuz. Sıkıntı yaşadığınız pek çok konudan dualar ile kurtulmak için gökyüzü bugün sizi destekliyor.