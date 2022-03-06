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6 Mart Pazar Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?

6 Mart Pazar Korona virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu? mutasyonlu covid-19 Korona virüs tablosu? Türkiye'de son 24 saatte koronavirüs bilançosu

6 Mart Pazar Koronavirüs Tablosu, virüs vaka sayısı kaç? ölüm sayısı kaç oldu?
Ömer
Ömer
06 Mart 2022 Pazar 12:36

Sağlık Bakanlığı tarafından Türkiye'nin yeni korona virüs tablosu açıklandı. 4 Mart'ta açıklanan 24 saatlik verilere göre, 38 bin 283 vaka tespit edildi. Virüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 180 oldu. Bir günde toplam 365 bin 614 test yapılırken, iyileşen hasta sayısı 63 bin 311 olarak kaydedildi. Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, 2 doz aşılama verilerine de yer verildi. En az 2 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 2. doz aşılama ortalama yüzde 85,15 oldu. 1. doz ortalaması yüzde 92,97 olurken, 1., 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 145 milyon 943 bin 346'e yükseldi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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