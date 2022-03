6 Mart Pazar Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

Kapış Kapış giden Et ve ayçiçek yağı ihracatına düzenleme Et ve ayçiçek yağı ihracatı dönemsel olarak düzenlenebilecek.Ticaret Bakanlığı, bazı tarım ürünlerinin ihracatına ilişkin tebliğde değişiklik yaptı. Tebliğle, aralarında hayvansal et ile ayçiçek yağı ve ikamelerinin de bulunduğu bazı tarım ve hayvancılık ürünlerinin ihracatında Tarım ve Orman Bakanlığınca gerektiğinde dönemsel düzenlemeler yapılabilecek ürünlerin kapsamı genişletildi.