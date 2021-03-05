6 Mart Cumartesi 2021 Günlük burç yorumları günlük burçlar burç yorumları sizlere nasıl yol gösteriyor?

6 Mart 2021 burç yorumları ilişkiler, sağlık ve para konularında ipucu veriyor. Günlük burç yorumları 6 Mart Cumartesi günü için Koç burcunu yurt dışı konuları, Yengeç burcunu ise zor bir gün bekliyor. Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Cumartesi günü saat 12.44 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak. Ay son dördün fazında ilerliyorken aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmemiz iyi olabilir. İletişim adına sabah saatlerinde uygun enerjiler var. İşte Astrolog Ceylin Çelebi'nin kaleme aldığı 6 Mart 2021 burç yorumları...

6 MART KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün Yay burcunda ilerliyor olacak. Yurt dışı ile ilgili konularda önemli görüşmelerin olabilir. Sabah saatlerinde sinirsel gerginliklerine dikkat etmelisin.

6 MART BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Özel ilişkilerinde de gerginliklere dikkat etmelisin. Cumartesi günü saat 12:44 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak.

6 MART İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Ay cumartesi günü boyunca karşıt burcunda ilerliyor. Partnerin ile olan ilişkilerine gün boyunca dikkat etmelisin zira gökyüzünde zorlayıcı enerjiler var.

6 MART YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Arkadaşlarınla olan görüşmelerinde cumartesi günü sinirli bir tutumla olayları istemediğin boyutlara taşımaktan imtina etmelisin. Ay Son dördün fazında ilerliyorken aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmen açısından iyi olabilir.

6 MART ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

İştahının yüksek olacağı gün boyunca diyetini uygulamakta zorlanabilirsin aynı zamanda bugün sinirsel gerginliklerin de söz konusu olabilir.

6 MART BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Evinle ilgili konularda öfkeyle kararlar vermekten uzak durmalısın. İletişim adına sabah saatlerinde uygun enerjiler var.

6 MART TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Yakın çevrenle aranda güzel bir iletişim içerisinde olabilirsin. Ancak ani kararlar vermekten uzak durmalısın.

6 MART AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ödemelerini planlarken gerginliklerin söz konusu olabilir. Bir iş başlatmadan önce iki kere düşünmen iyi olacaktır.

6 MART YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Sağlığınla ilgili konulara daha fazla özen göstermelisin.

6 MART OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Arkandan dönen işlere dikkat etmen gereken bir gün. Yakınlarının sadakatsizliği ile sınanabilirsin. Ay Son dördün fazında ilerliyorken aklınıza takılan birtakım konuları yeniden değerlendirmen açısından iyi olabilir.

6 MART KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Arkadaşlarınla ilgili asılsız dedikodulara kulak asmamalısın. Fazla hoşgörü beklentisinde olman insanları yorabilir. Saat 12.44 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak.

6 MART BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIKLAR

İletişim adına sabah saatlerinde uygun enerjiler var. Kariyerinle ilgili bazı konulara kafanı fazlaca takabilirsin. Saat 12.44 sonrasında Ay boşlukta ilerliyor olacak.