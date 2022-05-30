bekçi
bekçi
0
zayıflama
zayıflama
0
Karaciğer
Karaciğer
0
Mazot ve gübre destek
Mazot ve gübre destek
0
5YILERKEN
5YILERKEN
0
Nisanpersonel alımı
Nisanpersonel alımı
0
Kurbanlık2022
Kurbanlık2022
0
D.parası
D.parası
0
rapor parası
rapor parası
0
Cumhurbaşkanı, bakan
Cumhurbaşkanı, bakan
0
2022 memur maaş
2022 memur maaş
0
Emekli kredi
Emekli kredi
0

6'lı masanın son durumunu özetleyen video

2023 seçimlerine birlikte girmesi beklenen muhalefet partilerinin, Cumhurbaşkanı adayı ararken süreç içinde yaşadığı kavgaları Kurtuba TV, esprili bir videoyla anlattı.

Kamusaati
Kamusaati
30 Mayıs 2022 Pazartesi 15:33

Türkiye 2023'te yapılacak seçimlerin havasına girdi...

Seçimler için geri sayım başlarken CHP ve İyi Parti; Saadet Partisi dışında kurdukları Millet İttifakı'na Demokrat, DEVA, ve Gelecek Partisi'ni de katarak çalışmalarına başladı.

Ancak 6'lı masa etrafında toplanan liderlerin "Cumhurbaşkanı adayı kim olacak?" sorusuna cevap bulamaması, ittifak liderleri arasında kavgaları da beraberinde getirdi.

CHP'nin HDP'yi ittifakta isteyip İyi Parti'nin istememesi, Kemal Kılıçdaroğlu'nun Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaş'la adaylık çekişmesi yaşaması, Ali Babacan ve Ahmet Davutoğlu'nun seçimlerin kazanılması halinde görev talebinde bulunması, masa içinde hep kriz olarak kamuoyuna yansıdı.

6'lı masadaki son durumu ise Kurtuba TV esprili bir şekilde anlattı.

Animasyonla liderler arasında yaşanan kapışmaları özetleyen bir video yayınlayan Kurtuba TV'nin eğlenceli durum tespiti, kısa sürede izleyiciler tarafından beğeni topladı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı 30 Mayıs 2022
3600 ek gösterge çalışması tamamlandı 30 Mayıs 2022
0
Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı
Toplu taşımada maske zorunluluğu kalktı
0
Mansur Yavaş'ın sözcüsünden Selahattin Demirtaş açıklaması
Mansur Yavaş'ın sözcüsünden Selahattin Demirtaş açıklaması
0
Yorum Ekle
İsim
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.