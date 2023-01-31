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6'lı masanın aday belirsizliği sürüyor

Seçimlere sayılı günler kalmasına rağmen, 6'lı masada liderlerin Cumhurbaşkanı adayı belirleyememesi sosyal medyada dalga konusu oldu.

6'lı masanın aday belirsizliği sürüyor
Kamusaati
Kamusaati
31 Ocak 2023 Salı 19:49

Netleşen seçim takvimiyle Türkiye'yi seçim heyecanı sardı..

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yetkisini kullanacağını ve 10 Mart'ta resmi adımın atılarak seçimlerin 14 Mayıs'ta olacağını belirtmişti..

Seçimlere 4 ay süre kalmışken, muhalefet kanadında aday krizi hakim.

Adayda karar verilemiyor

CHP ve İyi Parti önderliğinde; Saadet, Demokrat, DEVA ve Gelecek Partisi'nin oluşturduğu 6'lı masa, ittifakın ilk oluştuğu günden bugüne bir aday üzerinde birlik sağlayamadı.

 İyi Parti ile CHP arasında aday konusundaki görüş ayrılığı bir türlü giderilmezken, masaya dışarıdan destek veren HDP de aday belirleme sürecini etkiliyor.

Şubat'ta adayı açıklamaları bekleniyor

Son olarak Ortak Politikalar Metni'ni açıklayan muhalefetin, Şubat ayında aday üzerinde çalışmalara başlayacağı belirtiliyor..

Sosyal medyada ti'ye aldı

Tüm bu süreç ise birçok kesimden tepki toplarken, sosyal medyada da dalga konusu haline dönüştü..


Kaynak: Kamu Saati Özel
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