6'lı masada Akşener krizi! Masayı dağıtıyor mu?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan "çalışma yemeğinde" bir araya geldi. Akşener'in başkan olduğu İP'ten adı paylaşılmayan bir yetkili, partiye yakınlığıyla bilinen İsmail Saymaz'a konuya ilişkin dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

6 benzemez muhalefet partisinin temsilcileri, geçen ekim ayı başından itibaren 'güçlendirilmiş parlamenter sistem çalışması' için bir araya geldi.



Partilerin belirlediği heyetlerin yaptığı çalışma yaklaşık 2,5 ay sürdü. Çalışma sonucu ortaya çıkan taslak metin muhalefet partilerinin liderlerine sunuldu.



SAYMAZ: EN MEMNUNİYETSİZ LİDER AKŞENER'Dİ



İsmail Saymaz, Akşener'in tutumuna ilişkin köşesinde şu ifadeleri kullandı: 'Ahlatlıbel'de en memnuniyetsiz görünen İyi Parti lideri Meral Akşener'di. O gece pek konuşmadı.

İyi Parti'nin bir ağır topuna 'Neden?' diye sordum.



Şöyle dedi:



'Üzerinde anlaşılması gereken, sadece parlamenter sistem konusuydu. Ama öyle ileri noktaya taşıdılar ki, gelecekte problem olacak bir yapı inşa ettiler. Yeni partiler kendilerine alan açma mücadelesi veriyor. İleride istekler zirve yapar. Belli konularda anlaşmakta sıkıntı çıkar. Grup kurmaya kadar istekler var. Olması gereken, 'Parlementer sistemde anlaştık' demekti. Büyük anlam yüklendi.' İyi Partili yetkili, Kılıçdaroğlu'nun cumhurbaşkanı adayı olmak arzusundan ötürü bu aşamaya gelindiğini savunuyor.



Şöyle devam etti:



'Adaylık düşündüğü için herkese taviz vermeye hazır bir halde olduğunu görüyorum. Onun bu halinin sezilmesinin ileride daha büyük sıkıntılar çıkaracağını düşünüyorum.'