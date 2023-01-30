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6'lı masa iktidara gelirse MİT Başkanı'nı görevden alacak

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, 6'lı masanın iktidara gelmesi halinde MİT Başkanı başta olmak üzere, YÖK, Merkez Bankası gibi kurumların üst düzey yöneticilerinin görevden alınacağını açıkladı.

6'lı masa iktidara gelirse MİT Başkanı'nı görevden alacak
Kamusaati
Kamusaati
30 Ocak 2023 Pazartesi 20:52

6 liderin bulunduğu Millet İttifakı, seçim çalışmalarını adaysız sürdürürken; bugün seçilmeleri halinde yapmayı planladıkları 2 binin üzerinde yeni düzenlemeyi tanıttı.

“Ortak Politikalar Mutabakat Metni” altında belirlenen düzenlemeler imzalanırken; masanın asıl hedefini de CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel açıkladı.

Hedef; Hakan Fidan'ı göndermek

Fox TV canlı yayınına çıkan Özel, MİT Başkanı Hakan Fidan başta olmak üzere birçok kurumun üst düzey yöneticilerinin görevden alınacağını dile getirdi.

CHP’li isim, “İktidara geldiğimizde hemen Merkez Bankası, YÖK, MİT ve bu düzeydeki üst düzey kuruluşların başındaki yöneticiler gidecek.” dedi.

"Bütün Türkiye bu ismi biliyor"

Özgür Özel, Merkez Bankası için öne çıkan bir isim olduğunu belirterek, “Bütün Türkiye bu ismi biliyor.” ifadelerini kullandı.

9 bin kişilik liste iddiası

Öte yandan 6’lı masanın önünde 9 bin kişilik liste bulunduğu öne sürülüyor.

Masanın belirleyeceği adayın seçilmesi halinde ise rektörler, MİT, teşkilatlar, bürokrasi, bakanlıkların üst düzey yöneticileri ve emniyet teşkilatına yeni isimler atanacak.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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