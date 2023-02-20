Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasıyla birlikte gözler 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Peki, 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa adayı mı olacak?

6'lı masa cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu? Seçim tarihinin 14 Mayıs olarak açıklanmasıyla birlikte gözler 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayına çevrildi. Peki, 6'lı masa cumhurbaşkanı adayı Kılıçdaroğlu mu? Kemal Kılıçdaroğlu 6'lı masa adayı mı olacak? İşte detaylar...

6'LI MASA CUMHURBAŞKANI ADAYI KILIÇDAROĞLU MU?

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 6'lı masanın cumhurbaşkanı adayının en kısa sürede açıklanacağını söyleyip dikkat çeken mesajlar verdi. CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde kesin olarak kazanacağını söyleyen Karamollaoğlu, "Bu işin zamanı geldi. En kısa zamanda açıklama yapılacak. Onun için kimsenin tereddüdü olmasın." ifadelerini kullandı.

KARAMOLLAOĞLU'NDAN KILIÇDAROĞLU MESAJI

Cumhurbaşkanı adaylarının en kısa sürede açıklanacağını söyleyen Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun cumhyurbaşkanlığı adaylığı için yeşil ışık yaktı. Karamollaoğlu, Kılıçdaroğlu'nun aday olması halinde yüzde 99 kazanacağını söyledi.

"KILIÇDAROĞLU ADAY OLSA YÜZDE 99 KAZANIR"

Karamollaoğlu, şu ifadeleri kullandı: "Binde 1 ihtimal her zaman bırakırsınız bir kenara yüzde 99. Altılı masanın gösterdiği aday kazanır. (O isim mesela Kemal Kılıçdaroğlu olursa) Elbette kim olursa olsun mühim olanın bu kanaatin pekişmesidir. Herkeste 'Evet falanca şahıs aday olduğu takdirde bunun kazanma şansı diğerlerine nazaran daha yüksektir' kanaate hakim olacak. Biz öyle bir tarih kesin olarak belirlemedik. Ama büyük ihtimalle 13 Şubat'ta belli olabilir. Ama bu demek değildir ki 13 Şubat'ta olmazsa bilmem 13 Mart'ta olur. Yok. Bu işin zamanı geldi. En kısa zamanda açıklama yapılacak. Onun için kimsenin tereddüdü olmasın.

"KILIÇDAROĞLU, CHP'NİN POLİTİKALARINDA DEVRİM YAPTI"

Sayın Kılıçdaroğlu aslında Cumhuriyet Halk Partisi'nin politikalarında da bir devrim yaptı. Onu da görelim. Yani bazı ciddi değişiklikler yaptı. Söylemlerinde değişiklikler oldu. Bizim Kudüs'le ilgili yapılan toplantılarımıza geldi, katıldı. Erbakan Hocamızı anma toplantılarına geldi, katıldı. Ve yaptığı konuşmaların hepsi de bizim tabanımızda da Türkiye'de de genelde makul karşılandı. Yani bunun da bilinmesinde fayda var."