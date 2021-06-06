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6 Haziran Pazar Korona virüs Tablosu, Yasaklar devam ediyor!

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6 Haziran Pazar Korona virüs Tablosu, Yasaklar devam ediyor!
06 Haziran 2021 Pazar 01:18

Sağlık Bakanlığı, son 24 saatte 92 kişinin korona virüsten hayatını kaybettiğini, 6 bin 126 yeni vaka sayısının olduğunu açıkladı.

Sağlık Bakanlığının Covid-19 bilgilendirme sayfasında Türkiye'nin güncel korona virüs tablosu kamuoyuyla paylaşıldı. Tabloya göre son 24 saatte 92 kişi korona virüsten hayatını kaybetti, toplam can kaybı 48 bin 68'e yükseldi. Toplamda 55 milyon 250 bin 625 test yapıldı. Bugün yapılan 216 bin 156 testten 6 bin 126 yeni vaka sayısı, 542 de yeni hasta sayısı olduğu belirtildi. Toplam vaka sayısının 5 milyon 282 bin 594, bugün iyileşen 7 bin 161 kişiyle toplam iyileşen hasta sayısının 5 milyon 154 bin 771ye yükseldiği, toplam hastalarda zatürre oranının yüzde 2,8, ağır hasta sayısının ise bin 147olduğu açıklandı.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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