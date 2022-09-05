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6 Eylül Salı Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU

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6 Eylül Salı Altın kaç lira oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika GÜNCEL DÖVİZ KURU
Kamusaati
Kamusaati
05 Eylül 2022 Pazartesi 12:15

6 Eylül Salı Altın Kaç Lira Oldu?, Dolar kaç lira?, Borsa Son Dakika

Güne 1.003,07 ile başlayan Gram Altın, saat 12:14 itibarıyla %0,01 artışla 1.002,80'dan işlem görüyor. Dün en düşük 992,30, en yüksek 1.009,27 seviyelerini gören Gram Altın, günü 1.002,68 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 02.09.2022 tarihinde 992,30 ile son bir ayın en düşük, 12.08.2022 tarihinde ise 1.040,34 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 1.002,80 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 18,2070 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 12:15 itibarıyla %0,21 artışla 18,2389 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,1772, en yüksek 18,2618 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 18,2052 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 09.08.2022 tarihinde 17,6441 ile son bir ayın en düşük, 02.09.2022 tarihinde ise 18,2618 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 18,2389 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU ?

Güne 18,1136 ile başlayan Euro kuru, saat 12:14 itibarıyla %0,12 azalışla 18,0968 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 18,1031, en yüksek 18,2875 seviyelerini gören Euro, günü 18,1454 seviyesinde kapattı. Euro, 22.08.2022 tarihinde 17,9328 ile son bir ayın en düşük, 11.08.2022 tarihinde ise 18,6241 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 18,0968 TL'ye karşılık gelmektedir.

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Kaynak: Kamu Saati Özel
Etiketler; #altın kaç lira #dolar kaç lira #6 Eylül Salı
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