6 Eylül Salı 2022 Resmi Gazete Kararları

2023 seçimlerinde nasıl bir politika izleyeceği merak edilen partiler arasında yer alan Yeniden Refah Partisi, kararını verdi. YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan, seçimlere kendi Cumhurbaşkanı adaylarıyla gireceklerini ifade etti. Erbakan, "Biz hazırlıklarımızı, çalışmalarımızı kendi başımıza, kendi ismimizle, kendi logomuzla seçime girmek üzere sürdürüyoruz. Bu durumda kendi Cumhurbaşkanı adayımızı da parti olarak kendimiz çıkartacağız" diye konuştu.