6 Eylül Pazar Korona virüs tablosu bugün vaka sayısı kaç? İşte bugünki Korona virüs Tablosu

Ekspertiz raporu zorunlu mu ? yıllık kaç adet araç alınıp satılabilir? İkinci el otomobil satışına getirilen yeni düzenlemeyle ekspertiz raporu zorunlu hale gelirildi. Bu uygulama ile mağduriyetlerin ortadan kalkacağı öngörülüyor. Yürürlüğe giren yeni kurallara göre, artık yetki belgesine sahip olmayan kişiler yılda 3 adetten fazla araç satamayacak.