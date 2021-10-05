6 Ekim Çarşamba Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

6 Ekim 2021 Çarşamba günü burç yorumlarına Terazi burcu etkisi görülebilir. Aslan arkadaşlarıyla çatışabilir. Boğalar iş yerindeki mobinge karşı dayanıklı olmalılar. Peki 6 Ekim 2021 Çarşamba günü burçları neler bekliyor? Koç, Boğa, İkizler, Balık, Oğlak, Başak, Yengeç, Aslan, Yay, Terazi, Akrep, Kova... İşte burç yorumları...

6 EKİM 2021 ÇARŞAMBA GÜNÜ BURÇ YORUMLARI

ÇATIŞMALARIN BAŞLANGICI MARSİYEN YENİAY

06 Ekim Çarşamba günü saat 14.05 sularında Güneş ve Ay Terazi burcunda kavuşumuyla birlikte gökyüzünde Terazi Yeniay'ı oluşacak. Yeniaylar başlangıçları sembolize ederken, Güneş ve Ay'ın kavuşum yaptığı Mars ve Merkür Retrosu iş, sevgi, evlilik konularıyla ilgili yöneticinizle veya eşinizle diyaloglarınızda keskin kararlar almaya, yanlış anlaşılmaların sonucunda olayları fazlasıyla büyütmeye, mobing ve baskı görmekten tutunda "Ben değer görüyor muyum?" sorusunu her birimize sordurtacak gibi görünüyor.

Komşular ve akrabalar arasında dargınlıklar ve büyük kavgaların da habercisi bu Yeniay aman dikkat.

Nisan - Haziran 2021 tarihinde görmezden geldiğimiz pek çok konu şimdi gözler önündeyken ve niyetler bir bir ortaya dökülürken, geçmiş tecrübelerinizi göz önünde bulundurarak karar vermeyi ihmal etmeyin derim. Geçmişte mutlu bir evliliğimiz, fazlaca yardım gördüğümüz çalışma arkadaşlarımız varsa yanlış anlaşılmalarla özellikle 09 Ekim - 12 Ekim arasında geriye dönülmesi zor durumları kendimize ve sevdiklerimize yaşatmamak önemli.

Aile içi şiddet, eşlerin birbirine saygısızlığını duyuyorsanız bu süreç içerisinde kimsenin zarar görmemesi için emniyet birimlerine haber verebilirsiniz. Bu süreç içerisinde ayrıca çocuklarımızı güvenmediğimiz kişilere emanet etmeyelim. Genç çocuklarımızın da kimlerle görüştüğüne çok dikkat edelim.

Sağlık açısından ateşli rahatsızlıklar artarken, Covid 19 için aşı olmayı ihmal etmemeli, üreme organlarındaki rahatsızlıklara, migren ve idrar yolları enfeksiyonlarına ve kan hastalıklarına da dikkat etmek yerinde olacaktır.

Merkür retrosunun Şirondan aldığı karşıtlık ile araçlarınızı kullanırken hız yapmamaya, trafik kurallarına uymaya, araç bakımlarınıza ekstra özen göstermeye, bir fabrikada çalışıyorsanız elinize yüzünüze alabileceğiniz kesiklere, evde kesici aletlere ekstra önem vermek yerinde olacaktır.

Bu süreç içerisinde ikili diyaloglarda tamam mı devam mı kararlarından tutunda şirketler ve ortaklıklarda nasibini alabilir. Bazı şirketlerin özellikle geçen sene Eylül ortası Aralık arasında kurulan şirketlerin batma ihtimali, önemli bir kredi sıkıntısı çekiyorlarsa dar boğaza girme, ortaklarının gerçek yüzlerini görme gibi etkiler altında olacaklar.

Yeniay'ın Uranüsten aldığı 150 derecelik açı ile toprak kaymaları, deprem, maden ve yer altı konularında hareketliliğe de sebep olabilecek.

Merkür Retrolu Marsiyen Yeniay- Şiron karşıtlığı dünya genelinde askeri hareketlenmeleri sembolize ederken, göç hareketlerindeki sıkıntılara da parmak basacak gibi görünüyor.

Koçlar, aile içi gerginliklere aman dikkat, evliliğin kıymetini bilmek önemli. Açık düşmanlarınız oldukça fazla. Sağlığa dikkat.

Boğalar, iş yerinizde mobinge dikkat, haklarınızı savunacağınız merkezler yöneticiniz olmayabilir, hukuksal yollara başvurabilirsiniz.

İkizler, kalbinizi doğru kişiye mi emanet ettiniz şimdi karar zamanı, çocuklarınıza bu aralar özen göstermeyi aman ihmal etmeyin.

Yengeçler, aile büyüklerinizle küslüklere dikkat, sağlıksal problemler oluşabilir. Evinizin içerisinde tamiratlar gündemde.

Aslanlar, akrabalarla arkadaşlarla küslükler oluşabileceği gibi, düşüncelerinizde bu aralar zorlayıcı enerjiler aktif. Sakinleştirici relax çayları, meditasyon müzikleri ruhunuza iyi gelecektir.

Başaklar, parasal konulara aman dikkat. Evinizi güvenliğini arttırmak yerinde olacaktır.

Teraziler, sağlığa çok dikkat. Evliliğinizde tamam mı devam mı kararı alabilirsiniz. Dostlarınız ve eşiniz tarafından bu aralar gergin enerjilerle karşılaşıyor olabilirsiniz.

Akrepler, iç dünyanızda büyük bir baskı hissediyor olabilirsiniz, iş yerinizdeki gizli mobinglere karşı direnmeli gerekirse hukuksal süreçlere retro bitimi başvurabilirsiniz.

Yaylar, Arkadaş ortamlarınızda kim dost kim düşman, sırlar bir bir ortaya çıkıyor. Gizli kadın düşmanlara aman dikkat.

Oğlaklar, yöneticilerinizle oluşabilecek gerginliklere oldukça açıksınız. Seyahat planınız varsa ve tatile çıkamıyorsanız 9-12 Ekim arasında yöneticinizle paylaşmanız size iyi gelecek.

Kovalar, yurtdışı, uzaktan eğitim, mahkemesel süreçler ve bazı haklarınız için zorlu bir süreçten geçiyor olabilirsiniz. Merkür retrosundan sonra enerjiler açılacak. Eşinizin ailesi ile küslüklere dikkat etmelisiniz.

Balıklar, sağlık ve ameliyatlar, bazı kayıplarla ilgili imtihanlarınız oluyor olabilir. Eşinizle, evliliğinizle ilgili yeni bir süreçten geçerken hemen karar vermemek yerinde olacaktır. Vergi, banka kredi borçlarına karşı da dikkatli olmalısınız.