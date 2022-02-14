6 benzemez toplantısında muhalefet liderleri bakın ne sırasına göre dizildi!

Muhalefet liderleri, adayları Kılıçdaroğlu’nu istisna tutarak doğum tarihlerine göre dizildi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan çalışma yemeğinde bir araya geldi.



Muhalifler, yemek masasındaki oturma düzeninden, toplu fotoğraftaki dizilişlerine kadar nasıl duracaklarını haftalar sonra kararlaştırabildiler.



En sonunda verilen karar, doğum tarihine göre sıralanmak oldu.



Adayları Kılıçdaroğlu olacağı için onu istisna tutan muhalefet liderleri, Temel Karamollaoğlu'ndan itibaren doğum tarihlerine göre sıralandı.

Temel Karamollaoğlu 81 yaşında, 1941 doğumlu; Meral Akşener 66 yaşında, 1956 doğumlu; Davutoğlu 63 yaşında, 1959 doğumlu; Ali Babacan 55 yaşında, 1967 doğumlu; Gültekin Uysal 46 yaşında, 1976 doğumlu.