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6 ayaklı dünyaya gelen kuzu görenleri hayretler içinde bıraktı

Diyarbakır’ın Çınar ilçesinde geçtiğimiz günlerde 6 ayaklı kuzu dünyaya geldi. İkisi birbirine yapışık ve boyun bölgesinde olan 6 ayaklı kuzuyu görenler, şaşkınlıklarını gizleyemedi.

6 ayaklı dünyaya gelen kuzu görenleri hayretler içinde bıraktı
17 Ocak 2021 Pazar 18:32

Çınar ilçesine bağlı Düzova Mahallesi'nde çiftçi Mesut Bulut'a ait koyunlardan biri geçtiğimiz günlerde doğum yaptı. Doğumun ardından kuzuyu gören Bulut, şaşkınlığını gizleyemedi. Kuzunun 2'si yapışık ve boyun bölgesinde olmak üzere 6 ayaklı doğduğunu gören Bulut, bu anları kayıt altına aldı. 6 ayaklı kuzu, diğer kuzularla birlikte koşarken, hayvan çevredeki vatandaşların ilgi odağı haline geldi. Düzova Mahallesi sakinleri, ilk defa böyle bir durumla karşılaştıklarını söyledi.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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