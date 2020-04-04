Korona virüs tedbirleri kapsamında devlet tarafından maddi durumu olmayan vatandaşlara verielcek olan, Düşük faizli krediye yoğun ilgi, Kamu bankaları Halkbank, Ziraat Baknası ve Vakıfbank yüzde 0.49 faiz oranlı temel ihtiyaç destek kredisini hayata geçirdi, Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor. Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekmiyor, Düşük faizli Kredi interneten başvuru için tıklayınız
6 Ay Geri Ödemesiz Düşük Faizli Krediye Yoğun İlgi Hemen Başvurmak İçin Tıklayınız
Korona virüs tedbirleri kapsamında devlet tarafından maddi durumu olmayan vatandaşlara verielcek olan, Düşük faizli krediye yoğun ilgi, Kamu bankaları Halkbank, Ziraat Baknası ve Vakıfbank yüzde 0.49 faiz oranlı temel ihtiyaç destek kredisini hayata geçirdi, Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor. Başvuru yapmak için şubeye gitmek gerekmiyor, Düşük faizli Kredi interneten başvuru için tıklayınız
Koronavirüs pandemisi nedeniyle kamu bankaları 5-7.5 ve 10 bin liralık düşük faizli ve finansman oranlı, 6 ay geri ödemesiz kredi kampanyası başlattı. Yoğun ilgi gören krediye başvurular devam ediyor.
Ziraat Bankası internet sitesinde başvuru için gerekenler arasında TC Kimlik numarası, cep telefonu numarası, talep edilen kredi tutarı, taksit ödeme gün başlangıcı, hane halkı gelir bilgisi, medeni durum ve bakmakla yükümlü çocuk sayısı yer alıyor.
Başvuru linki:
https://www.ziraatbank.com.tr/tr/bireysel/basvurular/bireysel-kredi-basvurulari/ihtiyac-destek-kredisi?ch=1
Başvuru linki:
https://subesizbankacilik.vakifbank.com.tr/gunlukfinans/Subesiz2/DestekKredisiBasvuru.aspx
Halkbank TC kimlik numarası, doğum tarihi ve cep telefonu gibi bilgiler istiyor.
Başvuru linki:
https://www.halkbank.com.tr/21544-bireysel_temel_ihtiyac_destek_kredisi
Kredinin kullandırılma şartları ise oldukça uygun. 6 ay geri ödemesiz olarak kredi hesaplara geçiliyor. 6 aydan sonra ise ödemeler başlıyor.
Temel ihtiyaç kredisinde faiz/finansman oranı yüzde 0.49 olarak belirlendi. Kredi tahsis ücreti olarak da 50 lira alınacak. Efektif yıllık faiz/finansman oranı yüzde 7.5665 oldu.
10.000 LİRA KREDİ İÇİN: İlk 6 ay geri ödeme yok. Sonrasında 30 ay boyunca 376 lira ödenecek.
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