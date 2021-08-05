6 Ağustos Cuma Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

6 Ağustos Cuma 2021 günlük burç yorumları tüm astroloji takipçileri tarafından merak ediliyor. Yarın, Ay saat 01:36'da Oğlak burcuna geçiş yapacak. Venüs bugün Başak burcuna ve Güneş Aslan burcuna geçiyor. Gündüz saatleri ilişkiler açısından güzel enerjiler olduğu söylenebilir. İşte tüm detaylar...
6 Ağustos 2021 burç yorumları önemli konuşmalara dikkat çekiyor. Peki, kimlerin gündeminde ne var? Günlük burç yorumları akşam saatlerinde pozitif enerji müjdesi veriyor. Cuma günü İkizler burcunun parasal harcamaları artabilir, Terazi burcu kariyer konusunda sevindirici bir haber alabilir. İşte 6 Ağustos Cuma günü burç yorumları…
6 Ağustos 2021 burç yorumları önemli anlaşmalara, harcamalara ve akşam saatlerinde gelişen durumlara karşı uyarıyor. 6 Ağustos Cuma günü Yengeç burcunda ilerliyor. Bu durum Yengeç burcunda iştahı artırabilir. Günlük burç yorumları haftayı bitirirken sizi şaşırtabilir.
6 AĞUSTOS CUMA BURÇ YORUMLARI
6 Ağustos 2021 Cuma günü Ay tüm gün Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Gün boyunca uyumlu enerjiler var. İlişkiler anlamında destekleyici etkilerin olduğu bugün önemli konuşmalarınızı gerçekleştirmek adına değerlendirebilirsiniz. Akşam saatleri sanatsal faaliyetleriniz adına uygun olabilir. 6 Ağustos Cuma burç yorumları sizlerle...
KOÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN KOÇ
6 Ağustos Cuma günü Ay tüm gün boyunca Yengeç burcunda ilerliyor olacak. Meditasyon için gece saatlerini değerlendirebilirsin.
BOĞA BURÇLARI VE YÜKSELEN BOĞA
İkili ilişkilerinde uyumu yakalamak günün ilk yarısında kolay olacaktır. Günün ikinci yarısında partnerinle fazla pozitif enerjiler var.
İKİZLER BURÇLARI VE YÜKSELEN İKİZLER
Sahip olduğun kaynaklarını korumaya yönelik olarak davranıyor olacaksın. Çocuklarınla ilgili masraflar yapmamı gerektirecek durumlar söz konusu olabilir.
YENGEÇ BURÇLARI VE YÜKSELEN YENGEÇ
Ay tüm gün senin burcunda ilerliyor olacak. Misafir ağırlayabilirsin. Bilhassa akşam saatlerinde iştahının gereğinden fazla artması söz konusu olabilir.
ASLAN BURÇLARI VE YÜKSELEN ASLAN
Arkandan dönen işlere dikkat etmelisin. Gün boyunca pozitif enerjiler var.
BAŞAK BURÇLARI VE YÜKSELEN BAŞAK
Sosyal çevrenden insanlar ile görüşmelerinin bugünlerde hız kazanabilir. Ay tüm gün Yengeç burcunda ilerliyor olacak.
TERAZİ BURÇLARI VE YÜKSELEN TERAZİ
Kariyer hayatınla ilgili durumlar kafanı meşgul edecek gözüküyor. Ani gelişmeler senin için sevindirici oluyor.
AKREP BURÇLARI VE YÜKSELEN AKREP
Bugün eşinin ailesi ile ilgili konuların öne çıkacak. Günün ikinci yarısında ılımlı enerjiler var. Meditasyon için gece saatlerini değerlendirebilirsin.
YAY BURÇLARI VE YÜKSELEN YAY
Ay Yengeç burcunda ilerliyorken ailevi konular önem kazanabilir. Önemli görüşmelerini bugüne alabilirsin.
OĞLAK BURÇLARI VE YÜKSELEN OĞLAK
Ay karşıt burcun yengeçte ilerliyorken sözleşmelerin ile ilgili konulara dikkatini çevirebilirsin. Önemli anlaşmalarını sabah saatlerine almanda yarar var.
KOVA BURÇLARI VE YÜKSELEN KOVA
Çevrende birtakım olaylar gereğinden fazla hararetlenebilir. Meditasyon için gece saatlerini değerlendirebilirsin.
BALIK BURÇLARI VE YÜKSELEN BALIKLAR
Günün ikinci yarısında çocukların ile ilgili konularda olaylar gereğinden fazla büyüyebilir. Manipülatif durumlarla karşılaşabilirsin.