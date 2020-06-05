6-7 Haziran Cumartesi Pazar Haftasonu 15 ilde sokağa çıkma yasağı uygulanacak İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Son birkaç günde 800'ün altına düşen vaka sayısı, dün yapılan son test sonuçlarında 988'e çıkınca, hafta sonu sokağa çıkma yasağı yeniden uygulamaya konuldu.
15 ŞEHİRDE UYGULANACAK
İçişleri Bakanlığı genelgesine göre, hafta sonu 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak.
Yasak; Ankara, Balıkesir, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, İstanbul, İzmir, Kayseri, Kocaeli, Konya, Manisa, Sakarya, Samsun, Van ve Zonguldak'ta uygulanacak.
CUMA GÜNÜ
Sokağa çıkma kısıtlaması öncesinde cuma günü market, bakkal, manav, kasap ve kuruyemişçiler saat 23.00'a kadar faaliyetlerine devam edebilecek.
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