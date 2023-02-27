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5.6'lık depremin yaşandığı Malatya'da 4 katlı bir AVM'nin yıkılma anları kameraya yansıdı

5.6'lık depremin yaşandığı Malatya'da 4 katlı bir AVM'nin yıkılma anları kameraya yansıdı

5.6'lık depremin yaşandığı Malatya'da 4 katlı bir AVM'nin yıkılma anları kameraya yansıdı
Kamusaati
Kamusaati
27 Şubat 2023 Pazartesi 15:19

Malatya'da 12.04'te meydana gelen 5.6 büyüklüğündeki depremde 4 katlı bir alışveriş merkezinin çökme anları cep telefonu kameralarıyla kaydedildi. Görüntülerde binanın saniyeler içinde yerle bir olduğu görülüyor.

Kahramanmaraş merkezli yaşanan depremlerin ardından Malatya'da bugün 12.04'te 5.6'lık bir deprem daha meydana geldi.

YIKILMA ANI KAMERALARA YANSIDI

İlk belirlemelere göre, 29 binanın yıkıldığı kentte 4 katlı bir alışveriş merkezinin yıkılma anları cep telefonu kameralarına yansıdı.

SANİYELER İÇİNDE YERLE BİR OLDU

Görüntülerde binanın saniyeler içerisinde yerle bir olduğu görülüyor.

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