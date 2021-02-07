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55 Bin PTT Personel Alımı olacak mı? diye bekleyenlere kötü haber!

Türkiye genelinde 55 Bin Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT tarafından yapılacak personel alımı bekleyenlere kötü haber geldi. 55 Bin PTT personel alımı ilanı ile ilgili son detaylar haberimizde...

55 Bin PTT Personel Alımı olacak mı? diye bekleyenlere kötü haber!
07 Şubat 2021 Pazar 22:11

55 Bin PTT personel alımı bekleyenler için kötü haber geldi. 55 bin PTT personel alımı ne zaman? bekleyenler için PTT tarafı dışında bazı kanalların sürekli 55 bin PTT personel alımı güncel  tutmaya çalışsa da personel alımı ile ilgili bir gelişme olmaması dikkat çekti.

PTT PERSONEL ALIMI NEDEN GÜNDEMDE TUTULMAYA ÇALIŞILIYOR?

Uzun süredir PTT tarafından personel alımı yapılmamasına rağmen sürekli PTT personel alım ilanı ile ilgili gelişme olduğuna dair haberlerin çıkması PTT personel alım ilanlarına olan ilgiden dolayı kaynaklanıyor. Her gün işsizlerin sayısı artarken KPSS puanı ile PTT tarafından yapılması beklenen 55 Bin personel alımı başvuru yapacak olan adayların ilgisini çekmesinden dolayı gündemde tutulmaya devam ediliyor.

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55 BİN PTT PERSONEL ALIMI NE ZAMAN?

55 Bin PTT personel alımı ile ilgili herhangi bir tarih açıklanmasa da bazı haber kaynakların alımları önümüzdeki günlerde, haftalarda ve aylarda yapılacağına dair bilgiler aktarmaları PTT personel alım ilanına başvuru yapacakların heyecanını köreltiyor.

PTT PERSONEL ALIMI RESMİ AÇIKLAMA

Posta ve Telgraf Teşkilatı Genel Müdürlüğü ya da kısa adıyla PTT tarafından uzun süredir PTT personel alımları hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Kamupersoneli.net olarak PTT personel alım ilanı hakkında yapılacak açıklamayı sizlerle yapılır yapılmaz paylaşacağız.


Kaynak: Kamu Saati Özel
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