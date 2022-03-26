500 TL’lik Bayram Harçlığı Desteği Başvuruları Nasıl Yapılacak?, E-DEVLET 500 tl BAYRAM PARASI BAŞVURU EKRANI

Bayram harçlığı başvurusu 2022, 2022 Açık Kapı yardım başvurusu, 2022 e-devlet açık kapı bayram harçlığı başvurusu, 500 tl bayram parası başvuru e devlet, 2022 Ramazan Bayramında 500 TL Devlet Yardımı Yapılacak mı?, Ramazana sayılı günler kala Cumhurbaşkanlığı tarafından maddi olarak sıkıntıda olan her aileye bayram harçlığı müjdesi verildi. E-devlet açık kapı sistemi kullanılarak yapılacak başvurular ile süreçte meydana gelen gıda fiyatlarındaki artışın olumsuz etkisinin bir nebze olsun rahatlatılması planlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı tarafından enflasyondan kaynaklı olarak farklı kalemlere yönelik oluşan maddi olanaksızlıklara ara süreçte destek verileceği açıklandı. Pandemi döneminde yapılan 1000 TL’lik nakit desteği hibe olarak sunulmuştu. Ekonomide gelinen sıkıntılı süreç Ramazan Bayramı öncesinde geri ödemesiz nakit yardımını gündeme getirdi.

Açık Kapı Desteği ile İlgili Bakanlıktan Açıklama Geldi!

Bakanlık tarafından açıklama yapıldı. Yapılan açıklama ile e-devlet platformu üzerinden destek başvurusunda bulunabilecek. Açık Kapı sistemi 17 farklı başlık ve 322 hizmet konusunda yardım talebinde bulunabilecek. Elektronik alanda form doldurularak sunulan bir hizmettir. Açık Kapı Bayram harçlığı başvurusu için Bakanlık, algı oluşturulduğu iddiasında bulundu.

Sosyal medya hesapları üzerinden yayınlanan Açık Kapı hizmeti üzerinden yapılan başvurular ile Bayram harçlığı gibi sosyal yardım yapılacağı yönünde çıkan haberlerin asılsız olduğu duyuruldu. Bakanlık: “Herhangi bir şekilde buradan Bayram için sosyal destek yardımında bulunulmayacaktır. Bu yöndeki asılsız haberlere itibar etmeyin” diyerek herhangi bir ödeme yapılmayacağını da duyurdu.

Gelinen noktada Emniyet Genel müdürlüğü de yazılı bir açıklamada bulundu. Siber suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı aracılığı ile yapılan duyuruda: “E-devlet üzerinden Bayram Harçlığı başvurusu gibi bir ifade asılsızdır. Bu paylaşımlara karşı vatandaşlar dikkatli olmalıdır” diyerek tüm sosyal medya hesapları üzerinden bu paylaşımı yapıldı. Ciddiyetsiz ve asılsız paylaşımlara itibar etmemelerine karşı vatandaşlardan daha bilinçli bir yaklaşım bekleniyor.

Destek Başvuruları Hangi Kategorilerde Yapılabilecek?

Her aileye Ramazan Bayramı öncesinde verilecek 500 TL’lik yardım haberlerinin İçişleri Bakanlığı tarafından asılsız olduğu gündeme getirilirken dar gelirli ailelere yönelik yeni destek paketleri de bulunuyor. E-devlet üzerinden Açık Kapı sistemi kullanılarak destek başvurusu talebinde bulunabileceği gibi mobil uygulaması üzerinden de talepte bulunabilir. Gerekli görüldüğünde Açık Kapı birimleri ile yüz yüze görüşülerek yardım alınabilir.

Sistem üzerinden yapılan başvurular yaklaşık 7 iş günü içerisinde sonuçlandırılır. Başvuruya dair takip süreci cep telefonu yoluyla ya da internet üzerinden başvuru numarasıyla kontrol edilebilir.

E-devlet platformu üzerinden destek alınabilecek hizmet kategorileri şu şekildedir:

Sosyal yardım hizmetleri

Çevre ve şehircilik Bakanlığı hizmetleri

Eğitim

Din

Sağlık

Gençlik ve Spor Bakanlığı hizmetleri

Seçenekteki kategorilerinden herhangi biri tercih edilebilir. Ardından seçilen kategoriye yönelik alt başlık kısmı doldurulmalıdır. Sosyal Hizmetler kapsamında sunulan yardım hizmetleri şunlardır:

Afet ve acil durum yardımı başvurusu

Akülü engelli araç talep başvurusu

Evde bakım hizmetleri talepleri

Genel sağlık sigortası işlem talepleri

Şehit gazi iş başvuruları

Sosyal ekonomik destek başvuruları

Yurt dışı bakım belgesi onay talepleri

Sokakta yaşama yönelik yardımlar

65 yaşını doldurmuş olan muhtaç güçsüz ve kimsesiz vatandaşlara yönelik aylık bağlanması

Barınma yardımı

Eğitim yardımı

Sağlık yardımı

Yiyecek/Giyecek yardımı

Engelli yardımları

Engelli ücretsiz seyahat yardımı

Eşi vefat etmiş kadınlara ve muhtaçlara yönelik yardımlar

Öksüz yetim maaşı

Evde bakım hizmetleri

Sosyal ekonomik destek başvuruları

500 TL’lik Bayram Harçlığı Desteği Başvuruları Nasıl Yapılacak?

İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü ve Siberay tarafından Ramazan Bayramı öncesi 500 TL’lik yardım verileceği haberi yalanlandı. Ancak bu sistemi kullanılarak farklı alanlara yönelik yardım talebinde bulunulabilir.

Gerekli görülen hizmet birimine yönlendirme yapılarak bir hafta içerisinde yardım talebi sonuçlanır. Yardım talebi ve takibi başvuru yapılan sistem üzerinden gerçekleşir. Başvurular e-devlet sistemi üzerinden Açık Kapı aracılığı ile sağlanabilir.

www.turkiye.gov.tr adresine giriş yapılır.

Sisteme TC kimlik numarası ve şifre ile giriş yapılır.

Ardından arama butonuna “ Açık Kapı Başvurusu ” yazılarak tıklanır.

” yazılarak tıklanır. İstenen “hizmet kategorisi” altında yer alan yardım talebinde bulunulabilir.

Gerekli adres bilgileri detaylı bir şekilde doldurulduktan sonra Sosyal Yardım Desteği ile ilgili çıkan yazıyı seçerek çeşitli belediye ve valilikler üzerinden sosyal yardım talebinde bulunulabilir.

Bu talep her ay düzenli olarak yapılabilir. Kapsamda nakit para yardımı dışında yiyecek, giyecek yardımı, yetim yardımı, 65 yaş üstü bakım yardımı gibi farklı destek seçenekleri yer alıyor.