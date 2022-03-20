500 TL’lik banknot Çıktı mı?, 500 TL Ne zaman Basılacak?

Türkiye'de 500 TL çıktı mı?, 500 TL kağıt para çıkacak mı?, 500 TL Ne zaman Basılacak?, 500 tl basıldımı, yeni 500 tl' ne zaman çıkacak?, CHP’li Erdoğan Toprak, ATM’lere küçük kupürlü banknot yerleştirme talimatının çaresizliğin göstergesi olduğunu savunarak, “500 ya da bin liralık yeni banknotlara hazırlık yapılıyor” dedi

500 TL kağıt para çıkacak mı?

Son yapılan açıklamalara göre, TL'deki değer kaybı nedeniyle yeni banknot ihtiyacı ortaya çıkabilir. Bu kapsamda yapılan açıklamalarda 100 TL yerine 500 TL kağıt para gelebileceği ifade edildi.

CHP İstanbul Milletvekili ve Genel Başkan Başdanışmanı Erdoğan Toprak, bankalara gönderilen ATM'lere küçük kupürlü banknot yerleştirme talimatının telaş ve çaresizliği gösterdiğini savunarak “500 ya da bin liralık yeni banknotlara hazırlık yapılıyor” dedi.

200 LİRA YETMİYOR

Toprak, markette ve pazarda filenin 200 liraya bile dolmadığını, küçük kupürlü banknotlarla yapılan ödemelerde de tomarla para ödendiğini dile getirerek “Yükselen enflasyonla pula dönüşen en yüksek kupürlü banknot da yetersiz hale geldi. 500 ya da bin liralık yeni banknotlara hazırlık yapılıyor” dedi. Sözcü'de yer alan habere göre, liradan altı sıfır atmakla övünen iktidarın uyguladığı yanlış ekonomi politikaları ve enflasyonun çift hanede olmasının, en yüksek değerdeki 200 liralık banknotu da pula dönüştürdüğünü vurgulayan Toprak, “Daha yüksek kupürlü banknot basma ihtiyacı doğdu” diye konuştu.