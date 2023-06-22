500 TL'lik ve 1000 TL'lik banknot basılacak iddiası gerçek mi?

Son aylarda paranın satın alma gücünde yaşanan gerileme sonrasında ‘yeni banknot basılacak’ iddiaları kamuoyunda gündem yaratmaya başladı. Peki, iddialar doğru mu, yeni banknot gelecek mi? İşte detaylar..

Türkiye'de kağıt paralar arasındaki en yüksek 200 TL bulunurken, alım gücünün düşmesi ve ürün fiyatlarının artması sonucunda banknotlarda yeni düzenlemelerin yapılması tartışılmaya başlandı.

Konuyla ilgili çağrılardan biri ise İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'den gelmişti. Buna göre Akşener, en büyük banknot olan 200 TL ile artık 1 kilo kıyma alınamadığını söyleyerek tartışmaların alevlenmesine yol açmıştı.

Bu duruma bağlı olarak Merkez Bankası'nın 1000 TL ve 500 TL kağıt paraları, Darphane'nin de 5 TL ve 10 TL madeni paraları basma çalışmaları yürüttüğü ve para kalıplarının hazırlandığı sıklıkla ileri sürülmüştü.

Ayrıca yeni paraların mavi turkuaz renkte olacağı öne sürülürken, sosyal medyada "Paralar önümüzdeki aylarda dolaşıma girecek" gibi ifadeler dolaşmaya başlamıştı.

"Çalışma da yok ihtiyaç da yok"

Nisan ayında gündeme gelmeye başlayan “500 TL banknot ve 5 TL madeni para için hazırlık başladı” iddiasını değerlendiren eski Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu ise “Böyle bir hazırlığımız yok” demişti.

10 TL’lik madeni para ve 500 TL’lik banknot basılacağı iddialarının gerçeği yansıtmadığını açıklayan eski Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ise “Yanlış bilgi, kesinlikle yeni bir çalışma yok. Hiçbir şekilde bir çalışma da yok ihtiyaç da yok” ifadelerini kullanmıştı.

Son olarak ise bu söylemlere eski TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz seçimlerden önce yanıt vermişti.

Buna göre şu an cumhurbaşkanı yardımcılığı koltuğunda oturan Cevdet Yılmaz, önümüzdeki dönemde temel önceliğin enflasyonu düşürmek ve 2-3 yılda tek haneye ulaşmak olduğunu belirterek, "Bugünkü enflasyonla spekülasyon yapılıyor ama seçimden sonra belirsizliğin azaldığı ortamda enflasyon düşecektir. 500 liralık banknotlara Türkiye'nin ihtiyacı yok" ifadelerini kullanmıştı.

Seçim öncesi ve sonrasında 500 ve 1000 TL’lik banknot iddialarının çoğalmasında ise ekonomistlerden gelen çağrılar da etkili olmuştu.

Ekonomist Tunç Şatıroğlu ise paranın alım gücünün azaldığına atıfta bulunarak 50 kuruştan küçük paraların tedavülden kalkması gerektiğini belirtmişti.

Tüm bu gelişmelere göre, seçimin ardından yetkililerin vurgu yaptığı enflasyon ile mücadelede ne derece başarılı olunacağı ise yeni banknot basımı iddialarının da o denli azalmasına destek olacaktır.