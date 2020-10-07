500 bin ücretsiz tablet bilgisayar dağıtımı açıklaması! MEB bedava tablet dağıtımı başvurusu nereden nasıl yapılır?

MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB ücretsiz tablet başvuru formu: Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? ÜCRETSİZ LAPTOP VE TABLET NASIL ALINIR?

Başkan Erdoğan, yaklaşık 500 bin öğrenciye uzaktan eğitim sürecinde ücretsiz bilgisayar ve tablet dağıtılacağını açıkladı. Öğrenciler ve veliler tarafından en çok araştırılan konular arasında yer alıyor. İşte, Ücretsiz tablet kimlere verilecek, dağıtılacak? MEB bedava tablet ve bilgisayar başvurusu nereden, nasıl yapılır? İşte detaylar...

BEDAVA TABLET VE LAPTOP DAĞITIMI BAŞVURU LİNKİ, FORMU VE EKRANI 2020!

Maddi imkansızlıklar nedeni ile uzaktan eğitim sürecinde canlı derslerini takip edemeyen öğrenciler ve velileri, bedava laptop ve tablet kampanyaları başvurusu hakkında güncel gelişmeleri edinmeye çalışıyor. Kimi kurumlar doğrudan bedava tablet başvuru formu aracılığıyla başvuruları alırken kimileri ise MEB'e bağışlarını yapıyor. Konuyla ilgili olarak Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'tan da açıklamalar geldi.

ÜCRETSİZ TABLET DAĞITIMI KAMPANYA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Haberimiz aracılığıyla 2020 uzaktan eğitim bedava bilgisayar, tablet ve kampanyası başvuru ekranı, şartları hakkında bilgi edinebilir; kimlerin başvuru yapabileceğini ve diğer tüm detayları öğrenebilirsiniz.

ASKIDA TABLET BAŞVURU FORMU İÇİN TIKLAYINIZ

TABLET KAMPANYALARI

Bakan Ziya Selçuk, tablet kampanyaları hakkında şunları söyledi:

Türk milletinin genel bir kültürel kodu var. Herhangi bir afet, deprem sel olduğunda ya da bir ihtiyaç olduğunda hemen organize oluyorlar. Bu bizim çok güzel bir hasretimiz. Bu anlamda biz elimizden geleni yapıyoruz. Yapmakta vazifemiz. Bir yandan da ulaşamadığımız çeşitli nedenlerden dolayı durumlar oluyor. Biz bunu takdir ile izliyoruz. Ama asıl olan vazife MEB'in. Çok sayıda okul yapan, bağış yapan hayırseverimiz var. Bu bizim zaman geleneğin içerisinde sürdürdüğümüz bir şey. Şimdi de çeşitli belediyelerimiz, Konya Belediyesi 10 bin tabletten bahsetti. Bir çok kuruluş ve Kızılay'ın bir çalışması olacak.

Bizim derdimiz bütün Türkiye'yi online üzerinden eğitmek değil. Bu geçici bir durum. Biz bundan kısmen faydalanacağız ilerde ama bizim asıl işimiz yüz yüze eğitim. Bu çerçevede il ve ilçe müdürlüklerimize vatandaşımızın gönüllü katkısı olacaksa tabii ki başvurabilir. Gelecek hafta başlayacak olan Kızılay'ın çalışmasına da katkı sağlayabilirler. Bunların hepsi bizim kurumlarımız.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN BEDAVA TABLET AÇIKLAMASI

Eğitimde daha önce okul öncesi ve 1. sınıflarda yüz yüze eğitimi sınırlı bir şekilde başlatmıştık. Bugün yüz yüze eğitimin kapsamını genişletme kararı aldık. 2.3.4. sınıflarda da yüz yüze eğitimi belirlenen kurallar neticesinde başlatıyoruz. Bunlara ilave olarak ortaokul 8. lise 12. sınıflarda belirlenen kurallar dahilinde yüz yüze eğitime geçilecek. Uygun bulunan köy okullarında da yüz yüze eğitimde herhangi bir engel görülmemiştir. Önümüzdeki haftadan itibaren bu tabletleri MEB olarak dağıtmaya başlatıyoruz.

ÜCRETSİZ LAPTOP VE TABLET NASIL ALINIR?

Alan kişi ile veren kişinin birbirini tanımadığı ve görmeden yardım edeceği bu Askıda tablet kampanyasına nasıl başvuru ve yardım edebiliceğinizi araştırdık. Tuzla'da ikamet eden ve eğitim için imkanı olmayan öğrencilere ulaşmayı planlayan bu kampanya için askidatablet.com adresine girip "Askıdan Tablet Talep Et" butonuna tıklayınız.

Karşınıza çıkan formu eksiksiz ve doğru bir şekilde doldurunuz. Doğruluğunu onaylayın ve formu gönderin. Belediye görevlileri formunuzu inceleyip doğruluğunu onaylayacak. Ardından askıya bırakılan tabletlerden biri belediye görevlileri tarafından evinize kadar getirecek. Eğer imkanı olmayan öğrencilere yardım etmek ve Askıya tablet bırakmak isterseniz "Askıya Tablet Bırak" butonuna tıklayınız.