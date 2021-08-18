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50'den fazla unvan özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi!

50'den fazla unvan özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi!
18 Ağustos 2021 Çarşamba 00:22

2021 yılı Temmuz sonrası için belirlenen katsayılar çerçevesinde; Askeri personel, hakim ve savcı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, profesörler, doktor, mühendis, öğretmen ve polis memuru gibi unvanlarda çalışanların emekli maaşı ve ikramiyesini yayımlıyoruz.

 

ÜST DÜZEY ASKERİ PERSONELİN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ

Görev ünvanı D/K Ek Gös. Mak. Gös. Tem. Gös. Gör. Taz. 50 Yıl Hizmet İçin
Em.Ay. ( YTL.)   İkramiye ( YTL.)
Genelkurmay Başkanı 1/4 9000 30000 30000 - 20.732,77   457.376,87
Kuvvet Komutanı 1/4 8400 20000 20000 - 16.880,80   451.982,96
Orgenaral-Oramiral 1/4 8000 15000 20000   15.160,50   414.225,59
Korgeneral-Koramiral 1/4 7600 10000 19000   13.963,77   410.629,65

HAKİM VE SAVCILARIN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ

Görev ünvanı D/K Ek Gös. Mak. Gös. Tem. Gös. Gör. Taz. 40 Yıl Hizmet İçin
Em.Ay. ( YTL.)   İkramiye ( YTL.)
1.Sınıf Hakim ve Savcılar (1. derece a) 6 yıl, 1. sınıf, Yargıtay ve Danıştaya seçilme hakkı Hakim Emekli Maaşı) 1/4 7600 7000 17000 - 12.174,72   328.503,72

KARŞILAŞTIRMALI TABLO (30 HİZMET YILI İÇİN)

Görev ünvanı D/K Ek Gös. Mak. Gös./Yüksek Hakimlik Gös. Tem. Gös. Gör. Taz. 30 Yıl Hizmet İçin
Em.Ay. ( YTL.)   İkramiye ( YTL.)
                 
Anayasa Mah.Bşk. 1/4 9000 17000 20000   14.529,34   274.426
Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Bakan Yardımcıları 1/4 8000 15000 20000   13.437   248.535
Diyanet İşleri Başkanı 1/4 8000 13000 19500 - 12.969,85   248.535
Anayasa Mahk. Üye. 1/4 8000 17000 20000   13.811   248.535
Yargıtay Cum.Baş.Sav.V. 1/4 7600 8000 18000 - 11.694,59   246.377,79
Yük.Öğ.Yürüt.Ve Denet. Kurul Üyeleri 1/4 7600

6000

15000 10.759,64   246.377,79

Yargıtay Danıştay Üyeleri 1/4 7600 7000 17000 - 11.320,61   246.377,79
Tümgeneral-Tümamiral 1/4 7000 8000 18000   11.320,61   232.893
Vali 1/4 7600 10000 19000 - 12.255,55   246.377,79
Tuğgeneral-Tuğamiral 1/4 6400 7000 17000 - 10.856,88

 

   229.656,67

 
Genel Müdür-Rektör
Devl.Plan.Teş.Gen.Sek.
Profesör (4 yıl) 1/4 6400 6000 - 15000 10.295,91   229.656,67
Profesör (3 yıl) 1/4 5300 6000 - 15000 9.705   208.350,72
Kıdemli Albay 1/4 5800 4500 - 11500 8.844,88

  211.047,68

Başbakan Müşavirleri 1/4 5300 4500 - 11500 8.770   208.350,72
Albay 1/4 4800 3500 - 9500 8.134   205.653,77
Kaymakam- Başkonsolos 1/4 4800 3000 - 9000 7.947   205.653,77
Doçentler 1/4 4800 2000 - 8000 7.573   205.653,77
E.H.Teftiş.Kur.Bşk. 1/4 4300 3000 - 9000 7.588

  192.708

Polis Ak.Başk. Em.Gen.
Md.Yrd. Ank.-İst.-İzmir
Emn.Md.leri
Gn.Md.Yard. Bakanlık İl (Ank.,İst.,İzm) 1/4 3600 3000   9000 7.483,60   188.932,65
Md.leri, 1.Hukuk Müşav. 1/4 3600 3000   9000 7.483,60   188.932,65
Yarbay 1/4 3600 2000 - 8000 7.109,62   188.932,65
Başmüfettiş(Bakanlık)
Kıdemli Binbaşı 1/1 3600 - - - 5.239,73   188.932,65
Mühendis,Öğretim Gör.   3600 - - - 5.239,73   188.932,65
Kd.Bçvş. 1/4
Daire Başkanı, Bölge Md. 1/4 3600 2000 - 8000 7.109,62   188.932,65
Öğretmen 1/4 3000 - - - 4.297   154.951
Şube Md.-Şef-Memur- Hemşire (Y.okul) 1/4 2200 - - - 4.177,64   150.635,89
Pratisyen Doktor 1/4 3600 - - 13.000 7.577   188.932,65
Uzman Doktor 1/4 3600 - - 17.000 8,296   188.932,65

 


Kaynak: Kamu Saati Özel
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