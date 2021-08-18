50'den fazla unvan özelinde emekli maaşı ve ikramiyesi!

2021 yılı Temmuz sonrası için belirlenen katsayılar çerçevesinde; Askeri personel, hakim ve savcı, Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, profesörler, doktor, mühendis, öğretmen ve polis memuru gibi unvanlarda çalışanların emekli maaşı ve ikramiyesini yayımlıyoruz.
ÜST DÜZEY ASKERİ PERSONELİN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ
|Görev ünvanı
|D/K
|Ek Gös.
|Mak. Gös.
|Tem. Gös.
|Gör. Taz.
|50 Yıl Hizmet İçin
|Em.Ay. ( YTL.)
|İkramiye ( YTL.)
|Genelkurmay Başkanı
|1/4
|9000
|30000
|30000
|-
|20.732,77
|457.376,87
|Kuvvet Komutanı
|1/4
|8400
|20000
|20000
|-
|16.880,80
|451.982,96
|Orgenaral-Oramiral
|1/4
|8000
|15000
|20000
|15.160,50
|414.225,59
|Korgeneral-Koramiral
|1/4
|7600
|10000
|19000
|13.963,77
|410.629,65
HAKİM VE SAVCILARIN EMEKLİ MAAŞI VE İKRAMİYESİ
|Görev ünvanı
|D/K
|Ek Gös.
|Mak. Gös.
|Tem. Gös.
|Gör. Taz.
|40 Yıl Hizmet İçin
|Em.Ay. ( YTL.)
|İkramiye ( YTL.)
|1.Sınıf Hakim ve Savcılar (1. derece a) 6 yıl, 1. sınıf, Yargıtay ve Danıştaya seçilme hakkı Hakim Emekli Maaşı)
|1/4
|7600
|7000
|17000
|-
|12.174,72
|328.503,72
KARŞILAŞTIRMALI TABLO (30 HİZMET YILI İÇİN)
|Görev ünvanı
|D/K
|Ek Gös.
|Mak. Gös./Yüksek Hakimlik Gös.
|Tem. Gös.
|Gör. Taz.
|30 Yıl Hizmet İçin
|Em.Ay. ( YTL.)
|İkramiye ( YTL.)
|Anayasa Mah.Bşk.
|1/4
|9000
|17000
|20000
|14.529,34
|274.426
|Cumhurbaşkanlığı İdari İşler Başkanı, Bakan Yardımcıları
|1/4
|8000
|15000
|20000
|13.437
|248.535
|Diyanet İşleri Başkanı
|1/4
|8000
|13000
|19500
|-
|12.969,85
|248.535
|Anayasa Mahk. Üye.
|1/4
|8000
|17000
|20000
|13.811
|248.535
|Yargıtay Cum.Baş.Sav.V.
|1/4
|7600
|8000
|18000
|-
|11.694,59
|246.377,79
|Yük.Öğ.Yürüt.Ve Denet. Kurul Üyeleri
|1/4
|7600
|6000
|15000
|10.759,64
|246.377,79
|Yargıtay Danıştay Üyeleri
|1/4
|7600
|7000
|17000
|-
|11.320,61
|246.377,79
|Tümgeneral-Tümamiral
|1/4
|7000
|8000
|18000
|11.320,61
|232.893
|Vali
|1/4
|7600
|10000
|19000
|-
|12.255,55
|246.377,79
|Tuğgeneral-Tuğamiral
|1/4
|6400
|7000
|17000
|-
|10.856,88
|229.656,67
|Genel Müdür-Rektör
|Devl.Plan.Teş.Gen.Sek.
|Profesör (4 yıl)
|1/4
|6400
|6000
|-
|15000
|10.295,91
|229.656,67
|Profesör (3 yıl)
|1/4
|5300
|6000
|-
|15000
|9.705
|208.350,72
|Kıdemli Albay
|1/4
|5800
|4500
|-
|11500
|8.844,88
|211.047,68
|Başbakan Müşavirleri
|1/4
|5300
|4500
|-
|11500
|8.770
|208.350,72
|Albay
|1/4
|4800
|3500
|-
|9500
|8.134
|205.653,77
|Kaymakam- Başkonsolos
|1/4
|4800
|3000
|-
|9000
|7.947
|205.653,77
|Doçentler
|1/4
|4800
|2000
|-
|8000
|7.573
|205.653,77
|E.H.Teftiş.Kur.Bşk.
|1/4
|4300
|3000
|-
|9000
|7.588
|192.708
|Polis Ak.Başk. Em.Gen.
|Md.Yrd. Ank.-İst.-İzmir
|Emn.Md.leri
|Gn.Md.Yard. Bakanlık İl (Ank.,İst.,İzm)
|1/4
|3600
|3000
|9000
|7.483,60
|188.932,65
|Md.leri, 1.Hukuk Müşav.
|1/4
|3600
|3000
|9000
|7.483,60
|188.932,65
|Yarbay
|1/4
|3600
|2000
|-
|8000
|7.109,62
|188.932,65
|Başmüfettiş(Bakanlık)
|Kıdemli Binbaşı
|1/1
|3600
|-
|-
|-
|5.239,73
|188.932,65
|Mühendis,Öğretim Gör.
|3600
|-
|-
|-
|5.239,73
|188.932,65
|Kd.Bçvş.
|1/4
|Daire Başkanı, Bölge Md.
|1/4
|3600
|2000
|-
|8000
|7.109,62
|188.932,65
|Öğretmen
|1/4
|3000
|-
|-
|-
|4.297
|154.951
|Şube Md.-Şef-Memur- Hemşire (Y.okul)
|1/4
|2200
|-
|-
|-
|4.177,64
|150.635,89
|Pratisyen Doktor
|1/4
|3600
|-
|-
|13.000
|7.577
|188.932,65
|Uzman Doktor
|1/4
|3600
|-
|-
|17.000
|8,296
|188.932,65