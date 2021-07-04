5 Temmuz Pazartesi 2021 Günlük Burç Yorumları Aşk, İş, Para Durumları | Günlük Burç Yorumları Bugün Neler Söylüyor? Günlük Burç Yorumları 2021!

5 Temmuz 2021 günü burçları çeşitli sürprizler bekliyor. Koç burcu tutumlu davranabilir. Kova burcu ev düzeninde değişikliğe gidebilir. İşte 5 Temmuz Pazartesi günü burçları bekleyen sürprizler...

Pazartesi günü Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Sahip olduklarımızı korumaya dönük olarak hareket ediyor olacağız. İştahımızı kontrol etmekte zorlanabiliriz. Akşam saatlerinde aşk ilişkilerinde uyumlu enerjiler var. Ay Neptün etkileşiminin söz konusu olacağı öğle saatlerinde meditasyon çalışmaları yapabiliriz. Görüşmelerimizi öğleden sonraya almamamız iyi olacaktır. Bugünlerde boğaz bölgesi ile ilgili sorunlar yaşayabiliriz. İşte 5 Temmuz 2021 günlük burç yorumları...

KOÇ BURCU VE YÜKSELEN KOÇ

Ay tüm gün Boğa burcunda ilerliyor olacak. Parasal meselelerde şartlarını tekrar gözden geçirmen gereken durumlar olabilir. Sahip olduklarını korumaya yönelik davranıyor olacaksın.

BOĞA BURCU VE YÜKSELEN BOĞA

Huzurlu bir ortam arayışındasın. Sabah saatlerinde beklemediğin kişilerden alacağın haberler destekleyici nitelikte olabilir. Akşam saatlerinde tartışmalara dikkat.

İKİZLER BURCU VE YÜKSELEN İKİZLER

Sabah saatlerinde aşk ilişkilerinde uyumlu enerjiler var. Rüyaların bugünlerde daha fazla öne çıkıyor.

YENGEÇ BURCU VE YÜKSELEN YENGEÇ

Yardıma ihtiyacı olanlar adına hayır işlerinde bulunabilirsin. Ay Neptün etkileşiminin söz konusu olacağı öğle saatlerinde meditasyon çalışmaları yapabilirsin.

ASLAN BURCU VE YÜKSELEN ASLAN

Kariyerinle ilgili konularda bir güven ve istikrar arayışındasın. Yakınlarının desteğini alacaksan bilhassa günün ilk yarısını efektif şekilde kullanabilirsin.

BAŞAK BURCU VE YÜKSELEN BAŞAK

Bugünlerde iştahını kontrol etmekte zorlanabilirsin zira Ay Boğa burcunda ilerliyor olacak. Görüşmelerini öğleden sonraya almaman iyi olacaktır.

TERAZİ BURCU VE YÜKSELEN TERAZİ

Hem maddi hem de manevi bir güven ihtiyacında olacağın bir süreçtesin. Nafaka ve miras gibi bir konuda önemli haberler alabilirsin.

AKREP BURCU VE YÜKSELEN AKREP

Ay karşıt burcunda ilerliyorken eşinle ilgili birtakım konuları daha stabil hale getirmek isteyebilirsin. Partnerinle uyumu bilhassa sabah saatlerinde yakalıyor olacaksın.

YAY BURCU VE YÜKSELEN YAY

Bugünlerde bademciklerin ile ilgili rahatsızlıklar yaşayabilirsin. Yediğin içtiğin şeylerin soğuk sıcak dengesini iyi ayarlamalısın.

OĞLAK BURCU VE YÜKSELEN OĞLAK

Aşk hayatın bugünlerde senin için öne çıkıyor olacak. Birlikte olduğun kişiyle aranda bugün sabah güzel ve uyumlu bir enerji var. Genel anlamda aşk hayatında istikrar sağlamak istiyorsun.

KOVA BURCU VE YÜKSELEN KOVA

Ev içerisinde konforunun önemli olacağı bugünlerde evde birkaç eşyanı değiştirmek isteyebilirsin.

BALIK BURCU VE YÜKSELEN BALIK

Kardeşlerinle ilgili konular bugün senin için çok daha fazla ön planda olacak. Onlarla ilgili birtakım konuları gereğinden fazla abartıp büyütebilirsin.