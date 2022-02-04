5 Şubat Cumartesi Çeyrek altın kaç lira oldu?, çeyrek altın düşecek mi?, Küçük altın kaç lira?, Dolar kaç lira?, Peki Euro dolar kaç lira oldu? Borsa Son Dakika

Güne 788,11 ile başlayan Gram Altın, saat 21:11 itibarıyla %0,07 artışla 788,13'dan işlem görüyor. Dün en düşük 772,40, en yüksek 792,58 seviyelerini gören Gram Altın, günü 787,94 seviyesinde kapattı. Gram Altın, 31.01.2022 tarihinde 761,48 ile son bir ayın en düşük, 11.01.2022 tarihinde ise 810,30 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Gram Altın 788,13 TL'ye karşılık gelmektedir.

DOLAR KAÇ LİRA OLDU?

Güne 13,5763 ile başlayan Amerikan Doları kuru, saat 21:11 itibarıyla %0,01 azalışla 13,5685 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 13,4311, en yüksek 13,6269 seviyelerini gören Amerikan Doları, günü 13,5712 seviyesinde kapattı. Amerikan Doları, 13.01.2022 tarihinde 13,1506 ile son bir ayın en düşük, 10.01.2022 tarihinde ise 13,9407 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Amerikan Doları 13,5685 TL'ye karşılık gelmektedir.

EURO KAÇ LİRA OLDU?

Güne 15,5347 ile başlayan Euro kuru, saat 21:11 itibarıyla %0,21 artışla 15,5620 liradan işlem görüyor. Dün en düşük 15,2003, en yüksek 15,5463 seviyelerini gören Euro, günü 15,5350 seviyesinde kapattı. Euro, 31.01.2022 tarihinde 14,8692 ile son bir ayın en düşük, 07.01.2022 tarihinde ise 15,8131 ile son bir ayın en yüksek seviyesine ulaştı. 1 Euro 15,5620 TL'ye karşılık gelmektedir.

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