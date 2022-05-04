5 Mayıs Perşembe Günlük Burç Yorumları Tüm Burçlar Aşk, İş, Para Durumu

5 Mayıs Perşembe 2022 günlük burç yorumları merak ediliyor. 5 Mayıs günü Başak burcu eski aşklarından birinden haber alabilir. Terazi burcu yeni projelere adım atabilir. Peki 5 Mayıs Perşembe 2022 günlük burç yorumlarında neler var? İşte detaylar...

Günlük burç yorumlarında burçları iyi haberler bekliyor. Oğlak burcu ideallerine yaklaşıyor. Yengeç burcu stres kaynaklı mide problemlerine dikkat etmeli. İşte günlük burç yorumları...

5 MAYIS 2022 GÜNLÜK BURÇ YORUMLARI

Koç Burcu (21 Mart- 20 Nisan)

İş konuları bayram tatilinin son günü gündeminizde olabilir.. Karşılaştığınız konular karşısında şaşkınlık yaşayacaksınız. Kendinizi iş hayatınız yerine özel hayatınıza odaklamanız sizi daha mutlu edebilir. Çocuklarınızdan destek göreceksiniz.

Boğa Burcu (21 Nisan- 20 Mayıs)

İç dünyanızda yaşadığınız sıkıntılarınızın gün içerisinde tetiklendiği anlar olabilir. Parasal anlamdaki gelir gider düzensizliği ruhsal anlamda sizi rahatsız ediyor olabilir. Evinizin içinde olabilecek kazalara karşı dikkatli olmalısınız.

İkizler Burcu (21 Mayıs- 20 Haziran)

Pek çok konuda otorite niteliğindeki projelere hazırlanırken, güç kazanıyorsunuz. Eşinizden alacağınız sizi çok mutlu ederken, onun bazı sitemli sözleri ile bugün karşılaşabilirsiniz. Önemli bir operasyon geçirdiyseniz bugünden itibaren hızlıca toparlayacaksınız.

Yengeç Burcu (21 Haziran- 22 Temmuz

Ruhsal anlamda biraz stresli olabilirsiniz, evinizin içinde esen negatif enerjiler bugün ruhunuzu bunaltıyor olabilir. Ancak güçlü dostlarınızdan yardım alarak güçlenecek ve ilerleyeceksiniz. Mide problemlerinize dikkat.

Aslan Burcu (23 Temmuz- 22 Ağustos)

Hukuki anlamda atacağınız adımları düşünürken kendinizi bulabilirsiniz. Akrabalarınızdan alacağınız eleştirileri göz önünde tutarak bazı konularda ilerlemeniz size iyi gelebilir. Sağlığınıza dikkat etmelisiniz.

Başak Burcu (23 Ağustos- 22 Eylül)

Kalbi boş olan Başak burçları eski aşklardan haber alabilir ve görüşmeler yaşayabilir. Dış görünüşünüzün değiştiği yeni bir dönemden geçerken tamam mı devam mı kararları zihninizi kurcalayabilir. İş hayatınızdan muazzam destek alıyorsunuz, yüreğinizi güzel enerjilere açmalısınız.

Terazi Burcu (23 Eylül- 22 Ekim)

Uzunca süredir ilgilendiğiniz bir eğitimde isminizden söz ettirebilirsiniz. Gerçekleştirmek istediğiniz yeni plan ve projeleriniz için gökyüzü ön hazırlıklarını yapıyor. Başarılı adımlarla şimdi ilerleme vakti. Çalışma arkadaşlarınıza karşı biraz dikkatli olmanızda fayda görüyorum.

Akrep Burcu (24 Ekim- 21 Kasım)

Bugün trafikte oldukça dikkatli olmalısınız, olası kazalara açıksınız. İletişimde kendi doğrularınızı savunan yapınız size pek çok konuda bugün artı puan kazandıracak. Ancak beraberliğinizdeki olası problemleri bugünlerde fazla içselleştirmemeli ve olan pek çok şeyin geçici enerjide olduğunu bilmelisiniz.

Yay Burcu (22 Kasım - 21 Aralık)

Değersizlik hissettiğiniz pek çok konuyu sevdiğiniz kişi ile açık bir dil ile konuşmanız ve kendinizi ifade etmeniz size mutluluk getirecek. Zorlandığınız yanlarınızdan güç kazanarak ilerleyeceğiniz bir dönemden geçmektesiniz. Birazcık sabır.

Oğlak Burcu (22 Aralık - 19 Ocak)

İdeallerinizi gerçekleştirmeye oldukça yakın bir dönemden geçmektesiniz. Olası problemleri zihninizde büyütmemelisiniz. Gökyüzünün zorluğu güç kazanmanız için.. Gün içerisinde dua enerjisi veya meditasyon ruhunuza çok iyi gelecektir